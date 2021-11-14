Asr-ı Nazende’den bayilerine özel defile

ASR-I Nazende Gelinlik, 2022 sezonu ürünlerinin tanıtımı için bayilerine ve müşterilerine özel bir defile düzenledi. Wyndham Grand İzmir Özdilek'te gerçekleşen defilede, göz alıcı gelinlikler ve nişan kıyafetleri sergilendi. Fi Ajans tarafından organize edilen moda gösterisinde, ünlü model Şebnem Schaefer ile birlikte 15 manken görev aldı. Fatih İlgaz ve Onur Ünsal koreografisinde yapılan etkinlikte, 100 parçadan oluşan bir koleksiyon sunuldu. Yaklaşık 2 saat süren defile öncesi konuklar, DAK Organizasyon ekibinin müzikleriyle karşılandı.

İki kız kardeş olarak 2013'te İzmir Çankaya'da 70 metrekarelik bir dükkanda yola çıktıklarını belirten Tülay Ersoy, "Sektöre ilk girdiğimizde firmamızın adı Caze'ydi ve sadece toptan satış hizmeti veriyorduk. 2019'da ise Asr-ı Nazende ismini alarak perakende müşterilerine de kapılarımızı açmaya karar verdik. 29 ilimizde bayilerimiz var. Şu anda ise 55 kişilik ekibimiz ve 29 bayimizdeki 300'ün üzerinde çalışan kişilerle güçlü bir konuma ulaştık. Çankaya Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nde 750 metrekarelik üretim alanı, İzmir merkezde 450 metrekare, Denizli'de de 750 metrekarelik iki mağazamız var. Hedefimiz ülkemizin her şehrinde ve yurt dışında bayilere sahip olabilmek. Sadece Türkiye pazarına değil yurt dışına da koleksiyon hazırlıyoruz. Dış pazarda öncelikle Almanya, Libya, Tunus, Fransa ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.

BOL İŞLEMELİ VE PRILTILI

Markanın tüm ürünlerini bizzat kendisi tasarlayan Gülay Erol ise "Bu özel defile için dikilen tüm gelinlik ve nişan kıyafetlerinin hazırlık aşaması 6 ay sürdü. Üzerlerinde kristaller, Fransız dantelleri, kasnak nakışları, inciler ve riglenler kullanıldı. 2022'nin gelinlik modelleri bol işlemeli, ışıltılı ve pırıltılı olacak. Çünkü geçtiğimiz sene pandemi yüzünden kadınlar istediği gibi gelinlik giyip düğün yapamadılar. Bizler Asr-ı Nazende ailesi olarak o sıkıntılı dönemi bolca çalışarak ve yeni fikirler üreterek geçirdik. Pandeminin bizleri durdurmasına izin veremezdik. Biz kurulduğumuzdan beri her sene üzerine katarak ilerledik. Gücümüz yettiğince de büyümeye devam edeceğiz" dedi.

ERCAN AKGÜN