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Haberler Pazar Sevcan Dalkıran’dan akustik “Aybalam”

Sevcan Dalkıran’dan akustik “Aybalam”

16.1.2022

Sevcan Dalkıran’dan akustik “Aybalam”

2006 "Popstar" yarışması Türkiye 2'ncisi Sevcan Dalkıran, "Aybalam" albümünü 20 Ocak Perşembe günü çıkarıyor. Youtube projesi olarak hazırlanan ve tamamı akustik olan 6 parçalık albümdeki şarkıların hepsinin klipleri ise geçtiğimiz günlerde çekildi. 2016'da Türkiye-Azerbaycan iş birliğiyle, Uzeyir Mehdizade ile yaptığı feat projesi dijital platformda klipsiz 100 milyonun üzerinde izlenerek müzik piyasasına damga vuran Dalkıran, 2018'de Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğünde, sözleri kendisine ait "Bi Zahmet" teklisini, 2021'de de yapımcılığını Noah Entertainment Müzik Şirketi'nin üstlendiği "Deli Masalı" adlı single çalışmasını sunmuştu.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan ve pop-arabesk tarzıyla beğeni kazanan güzel şarkıcı, albüm sonrası konser programlarını hızlandırmayı düşünüyor.

ERCAN AKGÜN