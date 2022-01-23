Birkaç basit malzemeyle duvarlarınızı renklendirin

Bir dal biraz renkli ip yeter

FARKLI motif, doku renkleri bir araya getirerek tasarlayabileceğiniz bu dekor oldukça basit. Farklı kalınlıkta, parlaklıkta veya dokuda ipleri bir arada kullanabilirsiniz. Temel olarak budanarak verniği atılmış bir dal veya ahşap bir çubuk üzerine bağlanmış farklı ip örgüleriyle duvar dekoru tasarlamanız mümkün.

Minimalist düş kapanı

Düş kapanı tasarımları özellikle bohem evlerde mutlaka bulunan bir dekordur. Ancak artık klasik bir görünüme sahip düş kapanları yerine kendi tasarımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Daha minimal tasarımlar ile kendi iskeletini oluşturabilirsiniz.

Sarmal daireler

BİR koltuğun arkasına, yemek masanın bulunduğu odaya veya yatak başına yerleştirebileceğiniz bu dekor ile büyük boş duvarları güzelce değerlendirebilirsiniz. İnce halatları veya rafya örgüleri bir spiral oluşturacak şekilde sıcak silikonla birbirine yapıştırarak farklı boyutlarda daireler yapmalısınız. Bu daireleri basitçe birbirine dikebilir, altında bir iskeletle birbirine tutturabilir veya yine güçlü yapıştıran bir yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz.

Bambu sepetten ayna

İSTER evinde olup kullanmadığınız ister sırf bunun için aldığınız bir bambu sepetten ayna çerçevesi yapabilirsiniz. Bohem bir dekorasyon tarzı yaratmanızı sağlayacak bu ayna için sepet tabanı büyüklüğünde bir ayna kestirebilirsiniz. Ardından aynanızı bu sepet tabanına sağlamlığından emin olacağınız bir şekilde yapıştırmalısınız. Daha sonra sepetin arkasına sağlam bir çengel yapıştırarak duvara asabilirsiniz.