Kariyer de yaptılar bol bol çocuk da...

KRIS JENNER

Magazin ve televizyonun renkli simalarından Kris Jenner'ın ilk eşinden 4, ikinci eşinden de 2 olmak üzere altı çocuğu var. Jenner'ın ilk eşinden çocukları; dünyaca ünlü Kardashian kardeşler: Kim, Khloe, Kourtney ve Rob. İkinci eşinden çocukları ise ünlü Jenner kardeşler: Kendall ve Kris.

MIRA SORVINO

Hollywood'un çok çocuklu annelerinden biri de oyuncu Mira Sorvino... Aktör Christopher Backus ile evli Mira tam 4 çocuk dünyaya getirdi. Buna rağmen vücut ölçülerinden ve güzelliğinden bir şey yitirmeyen Mira Sorvino'nun kocasından 14 yaş daha büyük olduğunu da unutmayalım.

ANGELINA JOLIE

Sinema dünyasının en popüler çiftlerinden biriyken ayrılma kararı alan Angelina Jolie ile Brad Pitt, üçü kendilerinden, üçü ise evlatlık olmak üzere 6 çocuk sahibi geniş bir aileydi. Hayranlarını hayal kırıklığına uğratan çift, boşandıktan sonra en büyük rekabeti çocuklarının velayetini almak için verdi.

STELLA McCARTNEY

ÇOK çocuklu bir başka ünlü isim ise yarattığı sitillerle dünya markası haline gelen moda tasarımcısı Stella McCartney... 1971 doğumlu McCartney'in tam dört çocuğu var. Bu arada modacı McCartney, soyadından da anlaşılacağı üzere ünlü müzisyen Paul McCartney'in kızı.

HEIDI KLUM

GÖRÜNÜŞÜYLE hiç falso vermese de dört çocuk annesi olan ünlü yıldızlardan biri de Heidi Klum. İtalyan işadamı Flavio Briatore ile olan ilişkisinden Helena isimli bir kızı olan güzel modelin Seal ile evliliğinden ise Henry ve Johan adında iki oğlu ile Lou adında bir kızı daha dünyaya geldi.

RHEA DURHAM

Birçok moda dergisinin kapağını süsleyen ABD'li model Rhea Durham'ın, muhteşem fiziğiyle 44 yaşında olduğuna inanmak zor. Hele bir de oyuncu kocası Mark Wahlberk'ten 4 çocuk dünyaya getirdiğini düşünürseniz, gençliğini böylesine korumasına hayret etmemek mümkün değil.

VICTORIA BECKHAM

DAVİD ve Victoria Beckham çok çocuklu ünlüler kervanında... 4 çocuğu olan ailenin önce üç oğlu dünyaya geldi. Ancak kız çocuğu isteğinde ısrar eden moda tasarımcısı Victoria ve eşi eski kaleci David Beckham, sonunda emeline ulaştı. Böylece eğlenceli aileye Harper Seven da katıldı.

NATALYA VODYANOVA

RUS model Natalya Vodyanova da çocuk doğurmada sınır tanımadı... Ünlü güzelin beş çocuğu var. 'Supernova ' lakaplı model henüz 40 yaşında. Vodyanova ilk evliliğinden üç çocuk sahibi oldu. Daha sonra eşi Justin Portman'dan ayrıldı ve evlendiği Antoina Arnault'tan 2 çocuk daha yaptı.

BEYONCE

Müzik dünyasının ABD'li yıldızı Beyonce'un ilk çocuğu Blue Ivy'i, yarışma ve TV programlarıyla tanıdık, ünlü şarkıcı ardından bir ödül gecesinde ikizlerine hamile olduğunu müjdeledi. Beyonce, ikizleriyle bir anda 3 çocuk annesi oldu ve onlara verdiği Rumi ve Sir isimleri dikkat çekti.

BÜLENT GÜRLÜK