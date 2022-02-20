Fizikleri düzgün ama psikolojileri bozuk!

■ DEMI LOVATO

Anoreksiya ve Bulimia nervoza sorunlarının tetiklediği anksiyete bozukluğuna sahip Lovato; ne zaman aşırı yemek yediğini düşünse, günlerce süren anksiyete ataklarından kendini kurtaramadığını dile getirmişti. Demi, geçtiğimiz yıllarda hem yeme bozukluğu hem de uyuşturucu ile mücadelesinde başarılı sonuçlar alarak hastalıklarını geride bıraktı.

■ JESSICA ALBA

Panik atak ve anksiyete bozukluğuyla mücadelesini sürdüren güzel oyuncunun, bunları tetikleyen asıl hastalığının yıllar öncesinde yaşadığı 'anoreksiya' (yeme bozukluğu) olduğunu biliyor muydunuz? Alba'nın çocuk yaşlarında ortaya çıkan 'obsesif kompulsif' bozukluğu da beslenme şeklini takıntı haline getirmesinde büyük rol oynamış.

■ LADY GAGA

2012'de Lady Gaga, kendi paylaşım sitesinde, 16 yaşından beri anoreksiya ve bulimia ile mücadele ettiğini itiraf etmişti. Kilo verme ve kaybetme döngüleri hakkında bilgiler aktaran ve fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı, "Gerçekten zor ama birileriyle konuşmak zorundasınız" diyerek yeme bozukluğu olan başka insanları da yüreklendiriyor.

■ PRENSES DIANA

Prenses Diana'nın 2018'de ortaya çıkan ses kayıtlarında, henüz Prens Charles'la yeni nişanlandıkları dönemde, kendisine 'Biraz şişmanladın galiba' demesi üzerine büyük bir hızla kilo vermeye kendini zorladığı biliniyor. Talihsiz prenses bu yüzden bulimia nevrozuna yakalanarak ruh sağlığını düzeltmek için aylarca tedavi görmüştü.

■ MILEY CYRUS

Son dönemin en çok yıldızı parlayan isimlerinden olan Avustralyalı model Miley Cyrus, aşırı zayıflığıyla da dikkat çekiyor. Ancak bu formu tutmak onun da başına az işler açmadı. Yeme bozukluğuna yakalanarak aşırı zayıflayan güzel yıldız, tedavilerle kendini toparladı.

■ JANE FONDA

İki Oscar'lı aktris Jane Fonda, yeme bozukluğunu ve gençliğinden beri bulimia ile savaştığını açıkça dışa vuran ünlülerin başında geliyor. "Sevilmek istiyorsam ince ve güzel olmam gerektiği öğretildi" sözleriyle üzerindeki stresi anlatan Fonda, hayatının önemli bir bölümünü anoreksiya ile bulimia hastalıklarına yönelik bilinçlendirme kampanyalarına adadı.

■ TAYLOR SWIFT

18 yaşında ilk kez bir dergiye kapak olduğunda hafif göbeği görünen ünlü oyuncu Taylor Swift için 'Acaba hamile mi' diye yazılması, genç sanatçının ruh sağlığını bozmaya yetmiş. "Birden fotoğraf gözümde büyüdü ve göbeğimin çıktığını hissetmeme yol açtı. Bu da önce aç kalmamı, sonrasında ise hiç yemek yiyemememi tetikledi" demişti Swift...

■ SOPHIE TURNER

Game of Thrones'ta canlandırdığı Sansa Stark karakteri yüzünden sosyal medyada aldığı olumsuz tepkiler Turner'da depresyonla sonuçlandı. 17 yaşında depresif hissetmeye başladığını belirterek, "O zaman herkes fazla kilolarımdan bahsediyordu" diyen güzel oyuncu, zor günlerini aldığı terapi seansları ve ilaçlarla atlatabilmiş.

■ KESHA

Yıllar önce Chicago'daki Timberline Knolls adlı tedavi merkezinde 30 gün yatan Kesha, "Kendin olmak ve kendini sevmek için savaş vermeyi savunurum ama bunu uygulamakta zorlanıyorum. Yeme bozukluğuyla ilgili tedavi görmek ve kendimi olduğum gibi sevmeyi öğrenmek için 30 gün boyunca aranızda olamayacağım" demişti.

■ DENISE RICHARDS

Amerikalı oyuncu ve model Denise Richards, aşırı zayıf görüntüsünü spora borçlu olduğunu söylese de sürekli bir diyet hayatı sürüyor. Meyve, sebze, yumurta beyazı, tavuk ve yulafla beslenen sanatçı, bir ara 'anoreksiya'ya tutularak psikolojik sorunlar da yaşadı.

BÜLENT GÜRLÜK