Hayallere ortak olan defile

İzmirli tasarımcı Yeliz Cengiz ’in ‘Si’ adlı defilesinin geliri, çocuk ve gençlerin fırsat eşitliği için Hayalime Ortak Ol Derneği ’ne bağışlandı.

Gelinlik tasarımcısı Yeliz Cengiz, üçüncü solo defilesini özel bir geceyle gerçekleştirdi. İtalyanca "evet" anlamına gelen "Si" adlı sunum, Bayraklı'daki Kürkçü Dükkanı'nda moda severlerle buluştu. Akif Örük koreografisinde düzenlenen organizasyonda, Rönesans Ajans mankenleri tarafından 17 gelinlik sergilendi. Gecenin davetiye satışlarından toplanan paralar ve defile öncesi gerçekleştirilen müzayededen elde edilen gelir, çocukların ve gençlerin, eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliğine erişmelerini sağlamak adına çalışmalar yürüten Hayalime Ortak Ol Derneği'ne bağışlandı.