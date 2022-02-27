Küçük bir dokunuşla etkileyici değişim

■ MASİF KÜTÜK

MASİF parçaları dilediğiniz farklı mobilya ve aksesuvarlarda kullanabilirsiniz. Minik tabureler; komodinler; üzerine saat, kitap, su bardağı, saksı koyabileceğiniz sehpa ve hatta evcil hayvanının oyuncağı olarak evinizde yerleştirebilirsiniz.

■ NEON AYDINLATMA VE SÜSLER

OTURMA odanda karanlık anlarda atmosfere eğlenceli bir ışık katacak neon aydınlatma tasarımlarıyla istediğiniz şekli ve yazıyı odanıza yerleştirebilirsiniz.

■ ÜÇ BOYUTLU DUVAR SÜSLERİ

KENDİ renklendirdiğiniz veya üzerine yamalarla dikiş yaptığınız duvar örtüsünü, elinizle ördüğünüz sepetleri veya makrome süslerini asabilirsiniz. Ahşaptan yapılma üç boyutlu duvar süsleriyle odanın boyutunda ve estetik algısında değişiklik yapabilirsiniz.

■ MERDİVEN ASKILIK

OTURMA odasında askılık kavramı ilk başta kullanışsız gelebilir. Ancak diz battaniyelerini, sehpa örtüsünü vs. asabileceğiniz bir askılık kolay erişim için işinize yarayacaktır.

■ DOKULU KIRLENT VE BATTANİYELER

FARKLI kumaş ve örgülerle dokulu hale getirilmiş kırlent veya battaniyeler sizin tahmin ettiğinizden daha fazla değişiklik yaratabilir. Oturma takımının üzerine yerleştireceğiniz farklı doku ve renk geçişlerinin dikkatleri üzerine çekeceğini siz de göreceksiniz.

■ AYNALAR

Aynalar ev girişi, yatak odası, giyim odası, banyo gibi kendine baktığınız alanlardaki işlevinin yanında odanın boyut algısını kırmak için de kullanılabilir. Bunun için oturma alanında büyük ve boydan aynalar kullanabileceğiniz gibi çerçevesiz amorf aynalar da hem dikkat çekecek hem de bir illüzyon yaratabileceklerdir.

■ KURUMUŞ BİTKİLER

Vazo içinde, duvarda asılı halde, tavandan sarkan kurumuş bitkileri sprey boyayla istediğiniz renge de boyayabilirsiniz.

■ MUMLAR

FARKLI renkler, esanslar, boyutlarda pek çok mum ve mumlukları oturma odanın dilediğiniz köşesine yerleştirebilirsiniz. Sehpa üzerine, masalara, kitaplık raflarına ve hatta pencere pervazlarına yerleştirebileceğiniz mumlarla sadece estetik anlamda değil; aynı zamanda odanın koku atmosferini de zenginleştirebileceksiniz.

■ SEVDİĞİNİZ KİTAPLAR

KİTAPLAR en yakın dostlarımız olmakla birlikte gerektiğinde harika birer dekorasyon parçasıdır. Sık sık göz gezdirdiğiniz, üzerine konuşmaktan kendinizi alamadığınız kitaplarınızı oturma odanızda sergileyebilirsiniz.