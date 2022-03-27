Pandemide ejder meyvesi ile tanıştı hayatı değişti

kdeniz Bölgesi'nde üretimi yaygınlasan ve "pitaya" adı verilen tropik meyveyi Aydın'da üretmeye baslayan Mesude Tuncel (36), talebe yetisebilmek için üretimini artırmayı hedefliyor. Tuncel Umurlu mahallesinde 2 dönümlük ejder meyvesi serası ile hem tarım sektörüne girmek isteyen girisimcilere örnek oluyor, hem de vaktini bosa harcayıp hiçbir deger üretmeyenlere, ejder meyvesi üretmelerini tavsiye ediyor. Tuncel daha önce tadını dahi bilmedigi ejder meyvesinden, Kaymakamlıgın projesi sayesinde haberdar oldugunu söyledi.

Fide desteginin çok önemli oldugunu aktaran Tuncel, "Aslında hiç bilmedigim bir meyveydi ama su an her seyim ejder meyvesi oldu. Kaymakam bey sayesinde ögrendik. Pandemiden dolayı bize ve çocuga açık alan olsun diye Aydın merkezden Umurlu'ya tasındık. Geçen sene Haziran ayında bu serayı açtık. Bu yıl 600 adet meyve almayı planlıyoruz ama ilerleyen yıllarda 3 tona çıkmayı hedefliyoruz"

YETİŞTİRMESİ KOLAY

Ejder meyvesinin faydalarından bahseden ve Aydınlılara ejder meyvesi üretmeleri tavsiyesinde de bulunan Tuncel, "Üretim alanından alınan verimin yüksek olması, yetistiriciliginin kolay, raf ömrünün uzun olması, meyvelerinin beslenme ve saglık açısından önem tasıması ve piyasada yüksek fiyatla alıcı bulması ejder meyvesi yetistiriciligini cazip hale getiriyor" dedi. Yapılan çalısmalarda ejder meyvesinin besin içeriginin sindirim açısından oldukça yararlı oldugu, düzenli tüketildiginde astım ve öksürüge iyi geldigi, kolestrol seviyesini ve kan basıncını düsürücü etkisinin oldugu belirlenmis.

'BEN BİLMEM' DEMEYİN!

Ejder meyvesi sayesinde kendi isinin patronu oldugunu söyleyen Tuncel, "Kadınların kendi isini yapması çok gurur verici. Hiç kimse pes etmesin, yapsın. 'Ben bunu yapamam, edemem' demesin. Biz de bilmiyorduk. Geldik yerlestik ve ögrendik. Insanlar ellerinden geleni yapabilir. Kadınlar hayatın her alanında var. Onlar basarılı olurlarsa birçok sey de iyi olur. Yeter ki istesinler. Ben de bu serayı yaptım. Istedikten sonra her seyi basarabilirler" dedi.

EJDER MEYVESİ NEDİR?

EJDER meyvesi hakkında bilinmesi gerekenlere geçmeden önce bu meyveyi daha yakından tanıyalım. Tropik bir meyve olan ejder meyvesi, pitaya, dragon fruit, çilek armudu ve kaktüs meyvesi isimleriyle de anlıyor. Ana vatanı Vietnam olan bu meyve Meksika, Güney ve Orta Amerika, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde oldukça yaygın. Ejder meyvesi bir süredir Türkiye'de de üretilmeye başlandı.

FAYDALARI NELERDİR?

● B, C vitamini ve lif bakımından zengin bir meyvedir. ● İçeriğinde bulunan yüksek kalsiyum değeri sayesinde kemikleri güçlendirir ve kemik gelişimine yardımcı olur. ● Antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirir. ● Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürür. ● Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kilo vermeye destek olur. ● Kan şekerini dengeler. Diyabet hastalarına da önerilen besinlerden biridir. ● Cildin sağlıklı, parlak ve genç görünmesine yardımcı olur.

İHSAN KARATAŞ