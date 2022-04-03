Özel Sağlık’tan Kaliteli Yaşam Paneli

ÖZEL Sağlık Hastanesi doktorları, Mövenpick Otel çalışanlarıyla Yüzde 100 Kaliteli Yaşam İçin Sağlık Paneli'nde bir araya geldi. Duruş bozukluklarından kaynaklanan bel, boyun ve sırt ağrılarının sonuçlarından bahseden uzman doktorlar, ağrıların tedavileri hakkında bilgiler verdi. Özel Sağlık Hastanesi'nin uzman doktorlarının sunumuyla gerçekleştirilen panele, Mövenpick Otel çalışanları yoğun katılım sağladı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Safa Satoğlu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uz. Dr. Gülten Tan Aksoy ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Zengin'in paylaşımlarıyla başlayan panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla devam etti.

AĞRININ SEBEBİ ÖNEMLİ

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Safa Satoğlu, 30 yaş üstündeki en sık mesleki işgücü kaybının bel ve boyun ağrıları sebebiyle meydana geldiğini ifade ettikten sonra bu ağrıların yüzde 84'ünün altta yatan önemli rahatsızlıklar olmaksızın kas kaynaklı ağrılar olduğuna dikkat çekti. Satoğlu, "Ağrının gerçek sebebini bulabildiğimizde tedavi kolaydır. İyi hekimlik için önce doğru teşhis gerekir" dedi.

DOĞRU DURUŞ İÇİN BEL OKULU

DURUŞ bozukluğuna bağlı meydana gelen ağrıları anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uz. Dr. Gülten Tan Aksoy, küçük ve basit önlemlerle omurga sağlığının korunabileceğini belirtti. Aksoy, "Hastaların belini, boynunu, omurgasını doğru kullanması için yaptığımız bel okulu var. Kişiye özel egzersiz planlaması yapıyoruz. Hasta için en uygun pozisyonu bularak egzersizleri çıkarmak gerekiyor. Bunun için bel okulunda hasta eğitim alıyor. Aralıklı kontrollerle biz hastayı takip ediyoruz" ifadelerini kullanıldı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Zengin, enjeksiyon tedavilerinin ağrı sebebini ortaya koymak için uygulanan yöntemlerden olduğunu belirtti. Dr. Zengin, enjeksiyon tedavilerine ek olarak ağrıyı geçirmek için bazen Radyofrekans ve Lazer uygulamaları yapılabileceğini de anlattı.