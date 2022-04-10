Türkiye’nin en güzel Zipiline rotaları

Dünyanın en uzun, en hızlı ve en yükseği olan Güney Afrika'daki hattın uzunluğu 2 km'dir ve hat üzerinde, saatteki hız 160 km'ye kadar ulaşır. Türkiye'deki en büyük zipline hattı Antalya'daki Göynük Kanyonu'ndadır. 4 ayrı hattın olduğu parkur, toplam 1 km uzunluğundadır. İşte Türkiye'nin en güzel hatları...

Göynük Kanyonu-Antalya Kemer ilçesinde bulunan Göynük Kanyonu, Beydağları Milli Parkı sınırlarında konumlanıyor. Ayrıca Likya Yolu parkurlarından birini de kapsadığı için zipline yaparken nefes kesici bir manzaraya şahitlik edebilirsiniz.

Ilgaz Dağı-Çankırı Ilgaz Milli Parkı içerisinde bulunan zipline parkuru, 25 metre yükseklikte ve 530 metre uzunluğunda. Çam ağaçları arasından süzülerek geçilebilen bu parkur, İstanbul, Ankara ve Bursa bölgelerinde yaşayanlar için ideal bir noktada.

Borçka Baraj Gölü-Artvin Karadeniz'in en yeşil ve en güzel şehri Artvin de bir zipline parkuruna ev sahipliği yapıyor. Borçka Baraj Gölü'nün iki yakası arasında kurulan hattın uzunluğu 385 metre, yüksekliği de 35 metre. Yemyeşil bir arazi ve göl üzerinden süzülmek isteyenler, buraya rotalarını çevirebilirler.

Ayder Yaylası-Rize Rize'nin en popüler noktalarından Ayder Yaylası'nda nefes kesici bir zipline parkuru bulunuyor. 75 metre yükseklikte bulunan hattın uzunluğu ise 200 metre.

Masalköy Macera Park-Maşukiye İstanbul'da olup da çok uzaklara gitmeden zipline deneyimi yaşamak isteyenler, Maşukiye'de bulunan Masalköy Macera Park'a gelebilirler. 140 metre uzunluğundaki hatta masalsı bir ambiyans üzerinde zipline yapabilirsiniz.

Tortum Gölü-Erzurum Tortum Gölü üzerinde bulunan zipline parkuru, ülkedeki en iyilerden biri. Türkiye'nin en sakin 11. kenti seçilen Uzundere ilçesinde bulunan parkur, sakinliği pek sevmeyenler için ideal bir ortam.

Bursa Bursa'da iki adet zipline parkuru var: Extreme Park ve Gürsu Adrenalin Park. Extreme Park, Atatürk Kent Ormanı içinde yer alırken, Gürsu Adrenalin Park da Gürsu ilçesindeki dağ yamacında yer alıyor. Bursa ve çevresindeki şehirlerde yaşayanlar, macera için buraya gelebilirler.

Saklıkent-Kaş Kaş'ın Aklar Köyü'nde bulunan Saklıkent'te üç farklı boyutta hattın yer aldığı zipline parkuru bulunuyor. Doğa sporları açısından zengin olan Kaş'ta tatil yaparken bu deneyimi de yaşamalısınız.

Tokatlı Kanyonu-Safranbolu Meşhur cam terasıyla bilinen Tokatlı Kanyonu'nda extreme spor sevenler için bir zipline parkuru bulunmaktadır. Çift yönlü, 300 metre uzunluğundaki hatta, Tokatlı Kanyonu üzerinden süzülerek geçebilirsiniz.

İzmir-Bornova Macera Parkı Çocuklar, engelliler ve yaşlılar için de rahat kullanım alanlarını bünyesinde barındıran Bornova Macera Parkı İzmir'in Bornova ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde bulunuyor.

Şirince Zipline Bu tesis İzmir Selçuk'un dağlarından Şirince köyüne iki ile üç km kala arada bir yerde konumlanıyor.

Zipline ücretleri

ZİPLİNE ücretleri, parkura, hat uzunluğuna ve tesise göre değişmekle beraber ortalama 40 TL

Zipline yapmak için ne gerekir?

HERHANGİ bir sağlık sorunu olmayan ve 100 kg ağırlığın altında olan herkes zipline yapabilir. Parkur uzunluğuna göre yaş sınırı kuralları değişir.