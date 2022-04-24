Küçük banyonun ihtiyacı büyük fayans

Evde her alanın dekorasyonu için çok önemli bazı olmazsa olmazlar vardır. Banyoların vazgeçilemez dekorasyon nesnesi ise fayanslardır. Fayanslar dekoratif olduğu kadar sulu zeminlerde neredeyse zorunluluktur. Küçük banyolara fayans seçimi oldukça önemlidir çünkü fayanslar banyonun yüksekliğini etkiledikleri kadar yanlış tasarımlar banyonuzu daha da küçük göstermenize sebep olabilir. Bunun için uygulayabileceğiniz çok basit ve pratik birkaç yöntem vardır. Bu küçük detaylara dikkat ederek banyonuza istediğiniz renk fayans seçebilir ve dilediğiniz banyo tasarımını elde edebilirsiniz.

ALTIN ORAN

Fayans seçiminde ve dizaynında dikkate alınması gereken en önemli konulardan biri altın oran temasıdır. Özellikle iç mekân tasarımlarında ve banyo gibi fazla obje bulundurmayan alanların planlamasında altın oranın en uygun tasarımı oluşturacağına güvenebilirsiniz. Banyonda altın oranı uygulamak için matematiğini veya uygulamalarını iyi derecede bilmeye ihtiyacınız yok. Sadece temel kurallarını kullanarak çok daha göze hoş görünen bir banyoya sahip olabilirsiniz. Altın oran 1.618'e 1 oranıdır. Banyonuza fayans seçerken ise bu oranı 60'a 40'a yuvarlayabilirsiniz. Yani eğer banyonuzun yüksekliği 4 metre, ise bunu 0.618 ile çarparak yaklaşık olarak 2.5 metre yüksekliğe fayans şeridi oluşturabilirsiniz. Özellikle küçük banyolarda fayansları boydan boya dizmek yerine bu yüksekliğin üzerine çıkmamak gözün yorulmasını engelleyebilir. Ayrıca tek bir katman oluşturmaktansa altın oranın üzerinde kalan kısmı daha açık bir renk ve düz duvar ile bırakmak, hacimsel olarak da daha ferahlık yaratır.

GÖZ YORMAYAN EBATLAR

Özellikle küçük banyolar için küçük fayans modellerinin her zaman doğru olduğu söylenemez. Elbette belli bir alanın küçülmesi sebebiyle dekor ürünlerinin de küçülmesi önemlidir fakat bazen bu seçim gözü fazla yorarak tasarımı bozabilir. Bunun sebebi ise banyo fayansının küçülmesi ile birlikte aralarında bulunan çizgilerin artması ve derz gibi uygulamaların daha da belirginleşmesidir. Küçük banyo fayans modelleri için ideal ölçüler:



■Küçük duşa kabin zemini için: 2,5 cm

■ Küçük duşa kabin duvarları için: 2,5 ile 10 cm arası

■ Küçük banyo yer fayansları için 2,5 cm ile 25 cm arası

■ Küçük banyo duvar fayansları için 10 cm ile 20 cm arası olmalıdır.

AÇIK VE KOYU TONLAR

Küçük banyo fayans modelleri çoğunlukla beyaz, gök mavisi ve bunların tonlarında renklerden oluşur. Bunun sebebi ise banyonun fazla koyu renk ile boğulmaması olabildiğince ışığı dağıtmasıdır. Yine de günümüzde uyumlu olması sebebiyle siyah fayanslar da tercih edilir. Banyonuzu daha geniş göstermek ve ona derinlik katmanın en pratik yolu yerdeki fayansları koyu renk seçerken duvarlarını ise olabildiğince açık renkte fayanslar ile döşemektir. Bununla birlikte mavinin açık ve pastel tonlarının banyolarda yarattığı canlılık iyi değerlendirilirse çok başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle duşa abin gibi boydan boya fayans isteyen bölgelerde mavinin açık tonlarını tercih etmek ve bunu beyaz, krem tonları ve yeşil gibi renklerle kombine etmek çok göz alıcı tasarımlar yaratır.

SAYDAMLIK

Son olarak küçük banyolarda olabildiğince iskelet yapıda ve cam gibi saydam ürünlerle birleşmiş parçalar seçmek banyonun çok daha ferah görünmesini sağlar. Özellikle duşa kabinlerde bu kuralı uygulamak hem fayans renklerini ortaya çıkarır hem de banyonun daha fazla ışık almasını sağlar.

TEKDÜZELİKTEN UZAK

Dikey fayanslarda daha organik şekiller seçmek banyonun tek düze bir tasarımdan uzaklaşmasına yardımcı olur. Bunun için tercih edebileceğiniz şekiller arasında kiremit tarzı fayanslar, altıgen, yuvarlak modeller de bulunur fakat bunları kullanırken tek renk seçmemeye ve olabildiğince beyaz ile eşleştirmeye özen göstermelisiniz.

DESEN VE RENK SEÇİMİ

✔ Bazı küçük püf noktalarına dikkat ederek istediğiniz renkte ve desende fayansı kullanabilirsiniz.

✔ Fayansların doğal ışığı engellememesi veya fazla yansıtmaması n Üçgen gibi geometrik şekiller ve perspektif yaratan desenlerden kaçınmak

✔ Fazla kontrast yaratmayacak renkler ve şekiller seçmek

✔ Tüm banyoyu tek bir fayans modeli ile kaplamamak