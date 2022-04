Model of Models yarı final elemeleri İzmir’den başladı

Model of Models yarışmasının yarı final elemeleri Mövenpick Hotel Alsancak'ta gerçekleştirildi. Yarışmanın Türkiye franchise sahibi Deniz Şaman elemelerin açılış konuşmasında: "RCA Global Entertainment Co. Başkanı Rasim AYDIN'dan 2012 yılında aldığım Franchise hakkı ile tam 10 yıldır Model Of Models Organizasyonu ve final etkinliklerini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Haziran 2022'de İstanbul Baltalimanı'nda bulunan boğazın en gözde mekanlarından Portaxe'de gerçekleşecek olan Model Of Models Yarışması büyük finali öncesi finalistleri belirlemek üzere İzmir, Bursa, Ankara, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenecek olan yarı final elemelerinin ilk ayağı olan İzmir yarı finallerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

JÜRİ TANITILDI

Ardından Model of Models Yarışması yönetim komitesinden Proje Koordinatörü Armağan Baysal; elemeler öncesi söz alarak jüri üyeleri Güç Birliği Partisi Genel Sekreteri Kadir Şafak Pural, Model Of Models Genel Sanat Yönetmeni- Koreograf Ferhan Aral, Medya Koordinatörü Cenk Aşkın, kuaför-aktivist Harun Cici, İstanbul Chanel'in sahibi Sinan Koyuncu, Gazeteci Haydar Koçak, Halkla İlişkiler Uzmanı Saadet Turhan'ı basına tanıttı. Armağan Baysal, "Yarışmamıza İzmir'den başvuran 295 kişiden yarı finale kalabilen sadece 35 kişi oldu ve bunların arasından İzmir'i temsil edecek finalistleri belirleyebilmek için buradayız" dedi. Elemede, katılımcılar tek tek jürinin karşısına çıktı ve jüriye kendilerini tanıtma ve anlatma fırsatı buldu. Jürinin titizlikle belirlediği Model Of Models 2022 İzmir Finalistleri önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

FİNAL İSTANBUL'DA

Model Of Models Yarışması yarı finalleri belirlenen diğer illerdeki seçmelerin ardından İstanbul'da büyük Final ile taçlanacak. Büyük Final için her biri kendi alanında duayen jüri kurulu oluşturuldu. Bu isimlerden bazıları Cemil İpekçi, Çiğdem Akın, Ferruh Karakaşlı, Emel Yıldırım, Serhat Hacıpaşalıoğlu, Banu Noyan, Aslı Turanlı, Cenk Dağcı, Lütfü Sapmaz, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Selçuk Ural, Emsal Doğan, Kadir Şafak Pural, Galip Güner, Buse İskenderoğlu, Hülya Yiğitalp, Tolga Savu, Ali Bozkurt, Ergürler Oymak, Ümit Temurçin gibi topluma malolmuş birbirinden değerli isimler.