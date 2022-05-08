İzmirli sanatçılardan İstanbul’a çıkarma

İZMİRLİ tasarımcı, eğitimci ve ressam Gülperin Sertdemir'in 1999 yılından itibaren İzmir'de devam eden atölye eğitimlerinin sene sonu çalışmalarının yer alacağı "24. Dünya Sanat Akımları Resim Sergisi" bu yıl 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Balat'taki Galeri Kaffa Miro'da sanatseverler ile buluşuyor.

Her yıl düzenli olarak sene sonu sergileri düzenleyen Gülperin Sertdemir Atölyesi, geçtiğimiz yıllarda İzmir'in yanı sıra, İstanbul ve Paris'te de çalışmalarını görücüye çıkarmıştı. Bu yılki sergide ise var olan bütün sanat akımlarının oluşmasında en önemli etkenlerden biri olan koyu-açık kontrast örnekleri ile aynı zamanda plastik sanatların algılama modeli olan kompozisyon biçimlerinin de örnekleri izleyiciyle buluşuyor.

Alev Özegeli, Aslı Benlioğlu, Aylin Yılmazer, Gülperin Sertdemir, Meltem Ersezgin, Nazlı Saatli, Nesligül Sertdemir, Şirin Özerinç, Tuba Örnekoğlu ve Zeynep Pamukçu'nun yer aldığı 10 kadın sanatçı, akrilik tekniği ile hazırladıkları 40 eseri, 15 Mayıs Pazar gününe kadar Kaffa Miro Sanat Galerisi'nde sergileyecek. ERCAN AKGÜN