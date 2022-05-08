‘Rakı Müren’ yeni yerinde eğlenceye devam ediyor

3.5 yıl önce genç işletmeci Ferzat Kozan öncülüğünde Bornova'da kapılarını açarak İzmir eğlence hayatına adım atan Rakı Müren, program akışını daha da renklendirmek ve müşterilerini daha geniş bir alanda ağırlamak amacıyla Ramazan Bayramı'nda Pasaport'taki yeni yerine taşındı. Mekanda bayramın ikinci günü Bursalı şarkıcı Tamer Deniz ve üçüncü günü de "O Ses Türkiye" yarışmasıyla yıldızı parlayan Güven Yüreyi sahne aldı.

Haftada iki gün canlı müzik, diğer günler ise fasıl ve DJ müziklerinin yer alacağını dile getiren Kozan, "Her Salı Tamer Deniz ile arabesk gecesi düzenleyeceğiz. Cuma geceleri canlı müzik, cumartesi günleri DJ Mete Mangır ve her Çarşamba ise fasıl gecemiz olacak. Güven Yüreyi bizim mekanımızda ilk kez konser verdi ve kaliteli bir geceye imza attı" dedi. Bayram nedeniyle tam bir açılış yapmadıklarını, asıl büyük açılışı 14 Mayıs Cumartesi akşamı Yaşar İpek ile yapacaklarını belirten güzel işletmeci, "Kendisi mekanımızda ilk kez mikrofon başına geçecek. O gün için rezervasyonlarımız dolmaya başladı. Muhteşem bir gece olacağına şüphem yok" açıklamasını yaptı.

MÜŞTERİYDİ PATRON OLDU

Aslen Ankaralı olan ve ailesinin iş durumları nedeniyle İzmir'e gelen Ferzat Kozan, ilk başlarda sıkıldığı İzmir'e sonradan aşık olduğunu söyledi. Farklı mesleklerde çalışırken eğlence hayatına da vakit ayıran ve giderek bu camiayı daha çok seven Kozan, "Bir süre sonra vazgeçemediğim eğlence sektöründe patron olma hayali kurmaya başladım. Hayata geçireceğim markanın da ses getirecek özellikte olmasını istiyordum. Bu yüzden ismi de dikkat çekici ve özel olmalıydı. Bir gece uyurken bir anda uyandım ve aklıma Zeki Müren ile rakının birleşiminden olan Rakı Müren ismi geldi. Bu ada sahip başka mekan var mı diye araştırdım ve olmadığı görünce sabah ilk iş heyecanla kendi markamı yaratmak oldu. Rakı Müren, 4 yıl öne böyle doğdu ve o zamandan beri de güçlü adımlarla yoluna devam ediyor" dedi.

YAZIN BAHÇE KEYFİ

Pazar hariç haftanın 6 günü 16.00 ile 00.00 saatleri arasında faaliyet gösteren mekanda, et ve balık menüleri ile 30'a yakın zengin meze çeşitleri de yer alıyor. Özellikle beğendili dil, müren İskender, anne patatesi, sac kavurma ve kebap çeşitleri, en çok tercih edilenler arasında geliyor. Kozan, diğer mekanlardan farklı sunum şekilleri olduğunu da dile getirdi. Otopark ve vale hizmetinin sunulduğu 140 kişi kapasiteli işletmede, doğum günü, bekarlığa veda, şirket geceleri gibi etkinliklere de ev sahipliği yapılacağını ifade eden genç patron. yaz sezonu için bahçe kısmının da kullanılabileceğini söyledi. -Bu bir ilandır-

ERCAN AKGÜN