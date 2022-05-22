Açılışı Yaşar İpek ile yaptılar

4 yıl önce Bornova'da kapılarını açan ve bir ay önce Pasaport'taki yeni yerine geçerek Ramazan Bayramı'nda Güven Yüreyi ile Tamer Deniz'i sahnesinde ağırlayan Rakı Müren, büyük açılışını Yaşar İpek konseri ile gerçekleştirdi.

Kalabalık bir geceye imza atan mekanın işletme sahibi Ferzat Kozan, bu önemli günde kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla yakından ilgilendi.

Rakı Müren sahnesinde ilk kez şarkı söyleyen Yaşar İpek, arabesk dolu repertuvarıyla hüzünlendirirken, ilerleyen dakikalarda tempoyu yükselterek konuklara coşkulu bir program sundu.

Yaz dönemi boyunca Pazar hariç 6 gün 16.00 ile 01.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek olan işletme, haftada iki gün canlı müzik, diğer günler ise fasıl ve DJ müziklerine yer verecek. ERCAN AKGÜN