Taşların enerjisini tasarımla buluşturuyor

Zülal Yener Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Turizm Otelcilik okudu, İstanbul'da önemli bir otel zincirinde uzun yıllar çalıştıktan sonra hayat onun yolunu yeniden İzmir'e düşürdü.

Yurt dışı seyahatleriyle dolu yoğun iş yaşamını bırakıp İzmir'e gelince yeteneklerini keşfetmeye başladı.

İnternetten gördüğü takı modelleriyle işe başlayan Zülal Yener, kendi tasarımlarını yapar hale geldi. Arkadaşlarının ısrarıyla bir sosyal medya hesabı açan Yener'in tasarımları çok talep görmeye başladı. Tasarıma bir de doğal taşların mucizevi etkisini ekleyen tasarımcı, kişiye özel taçlarıyla çakraları açıyor, özel taşlarla süslediği telefon askılıklarıyla radyasyondan koruyor...

-Neler tasarlıyorsunuz?

Özellikle şık taşlı gösterişli taçlar, tokalar, kolye, bilezik ve telefon aksesuarları tasarlayıp özel taşlarla süslüyorum. Arada arkadaşlarım yabancı çok ünlü markaların benzerlerini istiyor, onları kırmıyorum.

Hemen birebirlerini yapıyorum.

5G'NİN ZARARLARINA KARŞI

- Kişiye özel tasarımlarda neye dikkat ediyorsunuz?

Öncelikle ne tarzdan hoşlandıklarını söylediklerinde mutlaka kafamda bir tasarım oluşuyor ama son zamanlarda sadece bununla kalmayıp burçlarını da soruyorum. Astroloji ve burçlar da ilgi alanım olduğu için burçlarına göre, doğal taşların kişi üzerinde yarattığı olumlu enerjiyi de tasarımlarıma taşıdım. Üzerimizde sürekli taşıyacağımız bir ametist taşı yada kuvars grubu herhangi bir kristal, vücudumuzun negatif enerji yüklenmesine engel olur ve bizi korur. Kişinin burcuna göre tarzıyla birleştirerek özel tasarımlar oluşturup sunuyorum. Günümüzde telefon aksesuarları da çok moda oldu.

Bilim insanları, 5G'nin yaydığı radyasyonun insan DNA'sına zarar vereceğini ifade ediyor. Bu etkileri azaltmak adına aksesuarlarda amazonit, şungit gibi radyasyonu emen değerli taşlar kullanınca la ilginin arttığını gözlemledim. Hepsini harmanlayıp kişiye özel aksesuarları tasarlıyorum.

DEĞERLİ VE DOĞAL TAŞLAR

- Hangi taşları kullanıyorsunuz?

Taçlarda genellikle swarovski, değerli taşlar, boncuk ve inci, takı yaparken de yine değerli taşları ve son zamanların trendi deniz kabuklarını kullanıyorum.

BİN YILLIK AĞRI KESİCİ

- Taşların ne gibi etkileri var?

Kullandığım taşların herbirinin ayrı özelliği var. Ametist taşı pozitif enerji deposudur. Yeşim taşı aksesuarlarda en çok kullanılan taştır. Sakinleştirip huzur verir, derin düşündürür ve duygularınızı dengeler. Akik taşı tüm burçlara uyum sağlayan bir taştır. Cilt hastalıklarına ve nazara iyi geldiği bilinmektedir.

Zarif takıların vazgeçilmezi inci, sezgi yeteneğini artırır ve ayrıca diş, kemik sağlığı için faydalı özellikleriyle bilinir. Kuvvet veren taş olarak da bilinen kaplan gözü, yaşama gücü verir. Organik şifa taşı olarak da bilinen kehribar, antik çağlardan bu yana neredeyse 1000 yıldır insanlık tarafından ağrı kesici olarak kullanılıyor.

Meditasyon ve enerji çalışmalarının önemli faktörü 'ruh, beden, zihin' üçlemesinin en sık kullanılan taşı lapis lazulidir. Bereket, kararlılık, konsantrasyon taşı olarak da bilinen Mercan, aşırı duygu dalgalanmalarının önüne geçer. Turkuaz, talih ve bereket taşıdır.

Benim en çok kullandığım taşlardan biridir.

- Neye göre karar veriyorsunuz taşları seçerken?

Taşları seçerken kişinin burcu ve tarzı çok önemli. Ben de buna göre karar veriyorum. Bazen de içimden gelen tasarımları oluşturuyorum.

-Telefon askılıklarının özellikleri neler?

Başta, telefonların yaydığı radyasyonun etkisini azaltmak amaçlı, radyasyonu emen taşlarla süslü şeyler yaptım. Ayrıca daha rahat kullanım ve elde taşırken bile şıklık yakalamayı başardım. En beğenilenler incili, çiçekli ve swarovski taşlı olan modellerim oldu. Ayrıca telefonlara şık bir görüntü katıyorum. Tamamıyla el yapımı olan tüm ürünlerimde kopmaz dayanıklı ip olan paraşüt ipini kullanıyorum. Yine kişiye özel hama ve fimo boncuk kullanarak isim veya istenilen yazı yazarak değişik boncuklarla model oluşturuyorum.

BURCU ILGIN