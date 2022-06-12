Sefo, Tac Mahal’de rap rüzgarı estirdi

Ramazan Bayramı'nda kapılarını yeniden açan ve haftanın 7 günü yoğun programlar gerçekleştiren Tac Mahal Club, özellikle de hafta sonları DJ Murat Çakır performansıyla oldukça kalabalık gecelere imza atıyor. Bayraklı Turan'da 13. sezonuna giren işletme, Yekta Alabay ve Ayhan Zirek ortaklığında yoluna tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz ay DJ Doğuş Çabakçor ile kapılarını açan mekan, bu kez de sevilen rapçi Sefo'yu hayranlarıyla buluşturdu.

22 ŞARKI SÖYLEDİ

Tac Mahal'de ilk kez şarkı söyleyen genç rapçi, hayli yoğun bir ilgiyle karşılaştı. 2018'de çıkardığı "Yalan" çalışmasıyla birlikte müzik piyasasında ilerlemeye başlayan Sefo, o zamandan günümüze kadar olan 22 parçasını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Yaz döneminde tüm Türkiye'de ve Avrupa şehirlerinde konser verecek olan başarılı şarkıcı, yakın zamanda yurt dışından bazı önemli isimlerle düet yapacağını da müjdeledi. Parçaları kadar sahne enerjisi ve samimi tavırlarıyla da dikkat çeken Sefo, gecenin sonunda hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Konserin ardından pikabın başına geçen Tac Mahal'in 11 yıllık DJ'i Murat Çakır, çaldığı parçalarla kalabalığı coşturmaya devam etti.