“İzmir’e geç geldiğim için çok pişmanım”

Fransa'nın dünyaca ünlü sanatçısı Enrico Macias (83) geçtiğimiz hafta sonu İzmirli hayranlarıyla Çeşme'de buluştu.



40 senedir İzmir'e gelmenin hayalini kuran, ancak bir türlü kısmet olmayan buluşma, ünlü organizatör ve menajer Erkan Özerman'ın girişimleriyle hayata geçmiş oldu. Alaçatı'da gerçekleştirilen özel bir davette sahneye çıkan Macias, izleyicilerin enerjisine hayran kaldı. Gecenin sonunda sadece Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Fransız sanatçı, son 10 senedir böylesi güzel ve uyumlu bir kitleye şarkı söylemediğini belirterek, İzmirli sevenleriyle 40 yıl sonra anca buluştuğu için büyük pişmanlık yaşadığını itiraf etti. Organizasyonun ilginç tarafı ise 46 yıl önceki aşkı Ajda Pekkan da aynı gün aynı saatte Çeşme'de başka bir mekanda konser vermesiydi.





Ünlü organizatör ve menajer Erkan Özerman'ın girişimleriyle Çeşme'de konser veren Enrico Macias sadece Yeni Asır'dan Ercan Akgün'e konuştu.



Yıllar sonra birbirlerine birkaç dakikalık mesafede şarkı söyleyen ikili, sahne yorgunluğu nedeniyle ne yazık ki bir araya gelemeden ertesi gün ilçeden ayrılmak zorunda kaldı. Tesadüf eseri denk gelen organizasyonlar, iki sanatçıyı bir araya getirmeye yetmedi.



BİR TELAFİ KONSERİ



● Bu konser nasıl hayata geçti?

Bu işte en büyük rolü üstlenen Erkan Özerman oldu. Programın başında konuklara söylediğim gibi 40 yıldır söz veriyordum fakat gelemiyordum. Mayıs ayında Paris'teki Olympia konserimi izlemeye gelen İzmirli iş insanı Işınsu Kestelli Hanım, gecenin sonunda kulise gelip beni tebrik ettikten sonra "Sizi ne pahasına olursa olsun İzmir'e bekliyoruz" dedi. Onun daveti üzerine Erkan Özerman ile ne yapıp edip İzmir'de program organize etmeliyiz diye konuştuk. Bu konser, bir nevi 40 yılın telafisi oldu.



● 60 yıllık sanat hayatınızda pek çok ülke ve şehir gezdiniz. İzmir'e hiç gelmemiş miydiniz?

Maalesef yaşamım boyunca ilk defa İzmir'de konser verdim. İyi ki de gelmişim.

Son 10 yıl içindeki konserlerimin arasında en hararetli, en renklisi Çeşme'de gerçekleşti.



FRANSIZCA'YA TÜRKÇE EŞLİK



● Sizi burada mutlu eden neydi?

İzmirli dinleyiciler, bütün şarkılarımı benimle birlikte söyledi. Ben Fransızca okurken, onlar Türkçe olarak bana eşlik etti. Sahneye kadar çıkıp yanımda dans ettiler. Böyle muazzam güzellikte bir gece yaşamamıştım uzun zamandır.

Böylesi kaliteli bir kitleyle karşılaşacağımı hayal etmemiştim. Eğer bu kadar sevildiğimi bilseydim, yıllar öncesinden gelirdim. Bu gecikme için pişmanlık duyduğumu belirtmek istiyorum.





● Erkan Özerman'la gecenin değerlendirmesini yaptınız mı?

Günün sonunda memnuniyetimi dile getirdim. Erkan ne kadar güzel bir konser programı hazırladı bana. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Zaten onun düzenlediği organizasyonlardan hep keyif almışımdır ama bu seferki hepsinden güzeldi, harikulade oldu.



● İzmir için sonrası olacak mı acaba?

Benim asıl amacım bu geceden sonra İzmir'de kalabalık bir alanda halka hitap etmek. Temmuz'un sonunda yeniden İzmir'e gelme planımız var.



● Sizin tarzınız daha geniş alanlarda, izleyicin çok olduğu yerlerde şarkı söylemek sanırım.

Aynen. Normalde kalabalık halk konserlerine çıkan birisiyim. Daha az kişinin olduğu özel davetlere ya da gecelere pek çıkma huyum yok. Bu özelliğimi bilen kişiler ve kurumlar da zaten bu geceki gibi konserlere pek sıcak bakmıyor. Ama Erkan Bey ,"En azından arkadaş hatırına da olsa Çeşme'de sahneye çıkmamız gerekir" deyince onun önerisiyle Alaçatı'daki bu özel davete katılmayı kabul ettim.



● Aynı saatlerde Ajda Pekkan'la aynı ilçede program gerçekleştirmeniz de baya ilginç olmuş.

Aslında şöyle oldu; Bizim konser tarihini üç kez değiştirmek zorunda kaldık. İsrail'in de içinde bulunduğu birkaç ülkede programlarım vardı ve çok yorucu geçeceğini bildiğimiz için İzmir buluşmasını üç kez ertelememiz gerekti.

Ama nasıl bir şans, nasıl bir tesadüftür ki bu geceki konserimiz, Ajda Pekkan'ın konseriyle çakıştı. İstesek, ayarlamaya çalışsak böyle denk gelmezdi. Ajda Hanım'ın da Çeşme'de benimle aynı saatte başka bir alanda sahneye çıkması enteresan bir rastlantı. Planlayıp yapmaya kalksak bunu başaramazdık.



● O gün görüşebildiniz mi peki?

Kendisiyle görüşmeyi çok isterdim.

Fakat ikimizin de hem prova hem de konser saatleri aynı zamana geldi.

Yeterli süre olmadığından ve ikimiz de yorulduğumuz için görüşemedik. Buraya kadar gelip yüz yüze sohbet edememek de işin trajikomik tarafı.



● Ajda Pekkan'la yakın zamanda bir araya gelmiş miydiniz?

Temmuz 2012'de Büyük Ankara Festivali kapsamında aynı sahnede birlikte şarkı söyleme imkanımız olmuştu. O tarihten beri yüz yüze görüşemedik.

AJDA'YA SEVGİM HİÇ BİTMEDİ



- Onu hala beğeniyor musunuz?

Kendisine saygım ve sevgim hiç değişmedi. Ajda Fransa'da çok sevilen bir kadın. Onun Türkiye'de reklam yüzü olması gerektiğini düşünüyorum. Hem güzel hem de ünlü bir sanatçı. Kültür Bakanlığı, ülkenizin tanıtımı için neden Ajda'yı kullanmıyor? Bence reklamlarda yer alması çok iyi olur.

ERCAN AKGÜN