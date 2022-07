Tarihin tozlu sayfalarından çıkan filozof kadınlar

Felsefe deyince akıllara Sokrates, Platon, Descartes, Kant gibi isimler geliyor. İlk olarak lise yıllarında tanıştığımız felsefenin mihenk taşları hep erkekti... Bu yüzden pek çoğumuz hiç kadın filozof olmadığını düşünürüz. Çünkü tarih onları görmezden geldi. Kiminin eserleri imha edildi, kimi düşünceleri yüzünden yakıldı. Ancak onlar her şeye rağmen var oldular... İşte tarihe damga vuran kadın filozoflar...

Krotonlu Theano

Tarihte bilinen ilk kadın filozof olan Krotonlu Theano'nun M.Ö. 500'lü yıllarda yaşadığı biliniyor. Theano'nun nerede doğduğu ve ailesi hakkında net bilgi yok ancak bazı çevreler onun Pisagor'un eşi olduğunu söylüyor. Theano, Pythagoras öldükten sonra okulun yönetimini üstlenmişti. Bu da onun ne kadar yetenekli bir filozof olduğunu gösteriyor. Felsefenin dışında tıp ve matematik üzerinde de çalıştı. Hatta altın oran hakkında yazdığını iddia edenler olmuş ancak bu durum, hiçbir zaman tam anlamıyla netlik kazanmamıştır. Ona atfedilen birçok eser vardır ancak onun Dindarlık Üzerine adlı eserinden bir bölüm günümüze ulaşabilmiştir. Bu bölümde Theano'nun Pythagoras'ın sayılarla ilgili öğretisini daha açık hale getirdiği görülür.

Perictione

M.Ö. 4 ve 3. yüzyıllar arasında Atina'da yaşadığına dair rivayetler var. Bilgelik Üstüne (On Wisdom) isimli yazısından hareketle onun metafizik üzerine çalıştığı sonucu ortaya çıkabilir. Bu isim, aynı zamanda Platon'un annesinin ismi olduğu için de dikkat çekiyor. Perictione'nin "On the Harmony of Women" ve "On Wisdom" adlı yazıları parçalar halinde günümüze ulaşmıştır.

Olympe de Gouges

Fransız aktivist, kadın hakları savunucusu ve filozofu Olympe de Gouges ise Aydınlanma döneminin önemli düşünürlerinden biri. "Kadının ve Kadın Yurttaşın Hakları Bildirisi" adlı eserinde kadınerkek eşitliğini desteklemişti. Ancak düşünceleri yüzünden idam edilmişti.

Miletli Aspasia

M.Ö. 460'lı yıllarda Milet'te doğduğuna yönelik tahminler vardır. Hetaira sınıfına üye olduğu için diğer kadınlara göre daha eğitimlidir. Hatta Aspasia ile ilgili Sokrates'in hocası olduğuna dair çeşitli rivayetler dikkat çekicidir. Öyle ki iddialar arasında Sokrates'in diyalog yöntemini Aspasia'dan öğrendiği yer alıyor. Platon, Aristophanes ve Xenophon'un eserlerinde Aspasia'nın ismi geçer. Kendisi retorik yani hitabet alanında uzmandır. Hatta dönemin siyasetine yön vermiştir. Bir ara Aspasia'nın evi yaşadığı dönemin felsefecilerinin buluşma noktası haline gelmiştir. Ancak Aspasia, ne yazık ki çeşitli suçlamalara maruz kalmış ve davalık olmuştur. Yine de tüm bu davalardan beraat etmiştir.

Diotima

Sokrates, Diotima'nın kendi hocası olduğundan söz eder. Diotima'nın ismi, Sokrates'in "Şölen" (Sympoisum) diyaloğunda geçer. Ayrıca Diotima, bir kahindir. Hatta Atina'daki veba salgınını önceden görüp büyük felaketi önlemiştir.

Bedia Akarsu

Aynı zamanda bir akademisyen olan Akarsu daha çok kültür, dil ve ahlak felsefeleri ile ilgilendi. Türkiye'de felsefenin gelişmesinde büyük katkıları oldu. Hatta Felsefe Terimleri Sözlüğü, bu alana ilgi duyanların başucu kitabıdır.

Fatma Aliye Topuz

Türkiye'nin ilk filozofu Fatma Aliye aynı zamanda ülkemizin ilk kadın romancısıdır. Fatma Aliye'nin felsefeye katkısı ise felsefe tarihini kaleme almasıyla karşımıza çıkıyor. Ancak kendisi aynı zamanda "Muhâdarât" adlı eserinde bir kadının aşkını unutamayacağı tezini çürütmeye çalışmıştı.

Phintys

M.Ö. 3. yüzyılda yaşadığına dair tahminler vardır. Hakkında çok az bilgi vardır. Örneğin onun etik üzerine çalıştığını ve bir generalin kızı olduğunu biliyoruz. Phintys'ten geriye kalan tek şey ise kadınların doğru davranışları üzerine yazdığı iki parçadır. Bu iki bölüme Yunan yazarlarının alıntılarını derleyen yazar Stobaios'un alıntılamasıyla ulaşıyoruz. Bu yazılarda Phintys kadın ve erkek arasındaki farkları tartışıyor. Ayrıca felsefenin sadece erkekler için değil her iki cinsiyet için uygun bir alan olduğunu dile getiriyor.

Simone de Beauvoir

20. yüzyıl kadın filozoflar arasında büyük yere sahip olan Fransız filozof Simone de Beauvoir, "İkinci Cins" isimli kitabı ile modern feminizmin temellerini attı. Aynı zamanda bir roman yazarı olan de Beauvoir'nın "Belirsizlik Ahlakı Üzerine" adlı kitabı, Fransız varoluşçuluğunun etkisini taşır. Simone de Beauvoir, bu kitapta Sartre'ın hiçlik ve olmak felsefesi arasındaki geniş açıya parmak basar.

Hypatia

M.Ö. 4. yüzyıl civarında İskenderiye'de yaşamıştı. Astronom matematikçi Theo'nun kızıdır. Kendi okulunu açan kadın filozoflar arasındadır. İskenderiye Kütüphanesi'nde matematik, astronomi ve felsefe üzerine dersler vermiştir. Hatta Raffaello'nun Atina Okulu isimli ünlü freskindeki tek kadın Hypatia'dan başkası değildir. Yeni Platonculuk öğretsine bağlıdır. Hypatia Piskopos Cyril'in halkı kışkırtması sonucu "şeytan" olarak damgalanmış ve taşlanarak öldürülmüştü. Hypatia'nın geometri ve astronomi alanındaki çalışmaları tahrip edildi. Dolayısıyla günümüze herhangi bir eseri ulaşamadı. Hatta Dünya'nın Güneş'in etrafında elips şeklinde hareket ettiğini çözümleyen kişi Hypatia'dır. Hatta Hypatia'nın "Düşünme hakkını saklı tut. Yanlış düşünmek bile hiç düşünmemekten iyidir" sözü ise hem felsefenin özü hakkında önemli şeyler söylüyor; hem de dini baskının olduğu bir dönemde böyle şüpheci, sorgulayan bir söz söylemesi onun yaşadığı dönemin ilerisinde bir düşünür olduğunu gösteriyor.

Marguerite Porete

Fransız mistik düşünürlerden Marguerite Porete'nin "The Mirror of Simple Souls" (Basit Ruhların Aynası) isimli bir kitabı vardır. Özgürlük felsefesi üzerine düşünceleri ile öne çıkan Marguerite Porete, düşünceleri yüzünden yakılarak katledilmiştir.