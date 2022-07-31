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Haberler Pazar 44. yaşa 4/4’lük kutlama

44. yaşa 4/4’lük kutlama

31.7.2022

44. yaşa 4/4’lük kutlama

Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Dr. Engin Deniz Eriş, 44. yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Akademik çalışmalarının yanında sivil toplum kuruluşlarındaki aktif çalışmaları ve Bir kanser Hikayesi ve Aforizmalar adlı kitabıyla tanınan yazar Prof. Dr. Eriş, yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutlamaktan büyük sevinç duyduğunu dile getirdi.

Dostlarının yaptığı sürpriz Konak Pier'deki North Pier's'de gün batımı manzarasıyla gerçekleşen doğum günü partisine gelen konuklar, Engin Deniz Eriş'in pastasını kestikten sonra DJ müzikleri eşliğinde eğlenceli bir yaz gecesine damga vurdu. ERCAN AKGÜN

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