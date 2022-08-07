Doğa harikası sazlıklarda yolculuk

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz ilçesinden teknelere binen tatilciler, havadan bakıldığında labirenti andıran sazlık arasında, doyumsuz bir yolculuğa çıkıyor. Sazlıkların arasında yolculuk yapan tatilciler, nesli tehlike altındaki caretta carettaların en iyi üreme alanı olan İztuzu Plajı'na ulaşıyor. Kaunos Antik Kenti ve 2 bin 400 yıllık kaya mezarları ile tarihi açıdan da zengin olan bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla rüya gibi bir tatil imkanı sunuyor.

Gökyüzünden bakıldığında su kanallarındaki parıltıyı gösteren Dalyan, deniz ve gölün birleşiminde yer alan İztuzu Plajı'ndaki kumsal tatilcilerin beğenisini kazanıyor. Yurt dışı ve yurt içinden tatilini geçirmek için gelen turistlerin uğrak noktalarının arasında yer alan bölgede, havadan bakıldığında labirenti andıran sazlık alanlar yer alıyor. Dalyan Mahallesi'nden İztuzu Plajı'na hareket eden turistler, sazlıklar arasında balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek turu tamamlıyor. Kanal, çok sayıda nadir bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen ve her yıl ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Dalyan Kanalı ziyaretçilerini bekliyor ■ OSMAN AKÇA