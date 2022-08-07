Unique Life Style birinci yaşını kutladı

Kuşadası'nda kişiye özel hizmet anlayışıyla denizin büyüsünü, doğanın saf dokusunu ve Ege'nin huzurunu aynı çatı altında buluşturan Unique Life Style Hotel, 1. yılını seçkin davetli topluluğunun katıldığı parti ile kutladı.

10 dönümlük bir alana yayılan otel, çam ve asırlık zeytin ağaçlarının arasında, denizin kıyısında dünya mutfağından lezzetler sunuyor. İçinde Lucky resto bar, Ayvalık Balıkçısı ve Jojo Beach Club ve pro Lounghe olarak düzenlenmiş Baraquda Lounghe bulunan, kahve sevenler için Starbucks kioksuyla bütünsel bir konsept sunuyor.

BÜTÜNSEL KONSEPT

Lucky's Club, 12 ay boyunca elit misafirlerden büyük talep görüyor. Unique Life Style Hotel, konaklama, restoran ve eğlence konseptini içinde barındıran bir yaşam sunuyor. 24 saat yaşayan canlı marka bir mekan olan tesis, Kuşadası'nın marka değerine katkı koyarak, prestijli bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Kuşadalı iş insanları Sıtkı Kayalı, Semih Peköz, Oğuz Kağan Yurdakan, Mertan Köle ve Özgür Özbek yatırım ortaklığıyla hayata geçirilen Unique Life Style Hotel, bir yıl gibi kısa sürede ilgi odağı olmuş ve bölgenin parlayan yıldızı durumda.

Otel ortaklarından Semih Peköz, "Farklı bir konsept ortaya koymak amacıyla yola çıktık. İnsanların ilgisi memnuniyeti bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel bütünsel bir tesis ortaya çıktı. Bölgeye değer katan böyle bir projeye imza attığımız için tüm yönetim kurulu olarak gururlandık" dedi.