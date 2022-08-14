Ebru Kırant’tan eğitimde sevgi ve güven vurgusu

Seferihisar'da 5 yıldır hizmet veren Özel Ebru Kırant Anaokulu'nun Kurucu Müdürü Ebru Kırant, okul öncesi eğitimin çocuk gelişiminde önemli bir yeri olduğunu belirterek, sevgi ve güven duygusuyla çocuklara sağlam bir gelecek inşa ettiklerini söyledi. 9 Eylül Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans ve Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi mezunu olduğunu ve eğitim sektörüne dersanede başladığını dile getiren Kırant, farklı alanlarda sürekli eğitimler alarak kendini çok yönlü olarak geliştirdiğini kaydetti.

Eskiden beri öğrenci ve veli iletişiminin güçlü olduğunu anlatan Ebru Kırant, "İnsan ilişkilerim eskiden beri iyiydi. Her zaman birilerinin hayatında iz bırakabilmek için çaba gösterdim. Bu süreçte, öğrenci aile koçluğu eğitimi, hızlı okuma tekniği, hafıza teknikleri gibi farklı alanlarda eğitimler aldım. Türkiye'de farklı noktalarda, içinde mizahi unsurlar da bulunan veli ve öğretmen eğitimleri vermeye başladım. Seferihisar'a 2010 yılında geldim. Bir okulda biyoloji öğretmeni olarak işe başladım. Bir yandan evde hızlı okuma dersleri de veriyordum. Çocuklarım doğduğu için çalışma hayatına ara verdim. Anne olduktan sonra çocuklarımı anaokuluna götürmek için araştırma yaptım. Ama beklediğim sıcaklığı bulamadım. Hayalimdeki anaokulu kurma fikriyle 2017'de Seferihisar Özel Ebru Kırant Anaokulu'nu hizmete açtım ve 5 yılı geride bıraktık" diye konuştu.

ANAOKULU SEÇİMİ ÖNEMLİ

Ebru Kırant, "Çocuğunuzu emanet ettiğiniz ve 3 yıl boyunca vakit geçirecekleri kurumu iyi araştırmanız gerekiyor. Haftanın bir günü bale dersimiz var. Fransızca ve ikinci dil olarak da İngilizce eğitimi veriyoruz. Bulunduğumuz bölgede Fransızca eğitim veren tek okul öncesi kurumuz. İşin eğitim kısmı kadar, eğlence kısmını da önemsiyoruz" dedi.