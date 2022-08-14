Gümüş Ailesi’nin en mutlu günü

HASAN Ali Gümüş ve Hülya Gümüş'ün oğlu Gümüş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve İnşaat Mühendisi Ali Gümüş ile Görsel İletişim Tasarım Departmanı Yöneticisi Elif Akgün, dünyaevine girdi. Ali Gümüş ile Elif Akgün'ün Bayraklı La Vie Nouvelle'de Mon Jardin Organizasyon tarafından gerçekleştirilen düğün törenine 700 davetli katıldı.

DÜĞÜNDE TANIŞTILAR

KONUKLARIN huzurunda bir ömür mutluluğa evet diyen çiftin tanıklığını, damadın arkadaşı Edip Velioğlu, Avukat Ferah Yanıker ve gelinin kuzenleri Sema Velioğlu ile Selen Çarık üstlendi. Vakko imzalı damatlık ve İğne İplik Modaevi imzalı gelinlik tercih eden genç çiftin düğününde, Aegean Band Orkestrası sahneye çıktı. 8 ay önce kuzenlerinin düğününde tanışan çift, Mart ayında aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı.