Hayat kurtaran aksesuar

Sıcak yaz günlerinde kavurucu güneşin altında en büyük kurtarıcılarımızın başında şapkalar geliyor hiç şüphesiz. Boy boy, renk renk ve farklı şekillerdeki şapkalar, tatilcilerin de vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alıyor. Gündüzleri beach clublara ve plajlara giden hanımlar ve beyler, baş tacı yaptıkları şapkaları ve bandanalarıyla renkli görüntüler oluşturuyor.

Adeta "Şapkasız çıkmam diyen" yerli ve yabancı turistler, kimi zaman şezlongda güneşlenirken, kimi zaman da mekanlarda dans ederken güneş çarpmasına karşı şapkalarıyla önlem alıyor. Hatta bazıları denizde bile yüzerken şapkasını başından eksik etmiyor.

USTACA KOMBİNLENİYOR

Hayat kurtaran bu aksesuarlarını ıslatmamak için özen gösteren vatandaşlar, başını suyun üzerinde tutarak serinlemeye çalışıyor. Tatilde bile şıklığından ödün vermeyen hanımlar, görünüş olarak da hoş bir izlenim bıraktığı için kendine yakışan şapkaları bikini ve mayolarıyla ustaca kombinliyor. Hem dış görüntüsüne özen gösteren hem de güneşten korunmaya çalışanların en çok tercih ettiği şapka modellerinin başında ise hasır, melon, flat, fötr, kovboy, disket, kep, cloche, vizör, el örgü, bucket ve balıkçı şapkaları geliyor.



HASIR şapka: Özellikle bahar ve yaz aylarında tercih edilen şapka türüdür. Hafif ve dayanıklı bir yapıya sahip olması nedeniyle kadınlar tarafından sıklıkla takılır. Kurdele ve çiçek desenli modelleri de mevcuttur.



MELON şapka: İngiliz komedi oyuncusu Charlie Chaplin ile özdeşleşmiş olan melon şapka modelleri özellikle klasik giyinmeyi seven erkekler tarafından tercih edilir. Son yıllarda kadınlar için de üretilen melon şapkalarda pembe, mor ve turuncu gibi renkler de mevcut.





BERE: Hem erkeklerin hem de kadınların en sık kullandığı kışlık şapka türüdür. Yeni çıkan modelleri çift katlamalı olup su itiş özelliğine sahiptir. Çok renkli, dijital baskılı ve örme bere çeşitleri de mevcuttur.



FLAT cap: Kaskete benzeyen ama kasketlerden daha klasik bir görünüme sahip olan şapka türleridir. Ana kumaş olarak genellikle pamuk ve polyester kullanılır. Yaza özel imal edilen flat cap şapkalarda ise keten ve polyamid gibi kumaşlar da kullanılır.

KOVBOY şapkası: Geniş kenarlı ve yüksek taçlı bir şapka çeşididir. Vahşi Batı konseptinin hakimiyetindeki bu şapkalar, geçmişten günümüze dek her dönemde büyük bir beğeni ile kullanılmaya devam eder. Geleneksel bir aksesuar olarak başladığı moda yolculuğunda, rotasını günlük hayata çevirir ve havalı kombinlerin vazgeçilmezi olmaya aday hale gelir.

FÖTR şapka: Melon şapkalara oranla çok da hafif bir yapıya sahip olan fötr şapkalar çok daha kullanışlıdır. Doğal hasırlardan üretildiği içi uzun yıllar kullanılabilir. Hem spor hem de klasik giyimlerde kombin yapılabilmesi en önemli avantajlarından biridir. Bu şapkalar da bantlı ve bantsız olmak üzere ikiye ayrılır.

VİZÖR şapka: Genellikle raket sporlarında kullanılır. Sporcunun güneşten ve terden korunmasını amaçlayan üstü açık şapkadır. Fakat son zamanlarda plajlarda da sıkça görülür hale geldi.

CLOCHE şapka: Çan şeklindeki kadın şapkalarına verilen addır. Adını Fransızca çan anlamına gelen cloche kelimesinden alır. Bu şapkanın yaratıcısı zamanının ünlü bir moda tasarımcısı olan (1837-1927'de yaşayan) Caroline Rebo, bir trend belirleyicidir. O zamanlar büyük şapkalar moda olduğu için cesur bir hareketti. Bu stil uzun ve kısa düz saçlar için çok uygundur.

ERCAN AKGÜN