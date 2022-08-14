Talatpaşa yatırımlarını teknoloji odaklı sürdürüyor

İzmir'de 1996 yılında faaliyete başlayan Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu, insan kaynağı ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla sağlık sektöründeki büyümesini sürdürüyor.

GÜNCELLEME VE DÖNÜŞÜM

Son 6 yılda 5 şubeye ve yaklaşık 60 kat işlem hacmine ulaşan Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu, 2023 yılında (27. hizmet yılında) 250 bin hastaya ulaşmayı ve 1,5 milyondan fazla test yapmayı hedefliyor. Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, teknolojik altyapıda uluslararası standartlara sahip test ve tanı cihazlarıyla Talatpaşa, Alsancak, Karşıyaka, Bayraklı ve Balçova şubeleriyle hizmetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Uzm. Dr. Serdar Seven, şu bilgileri verdi: "Çok yakında İzmir'in kuzey hattını kapsayan bir şube ile sektör dinamiklerinin üstünde bir hizmet anlayışını hayata geçireceğiz. Teknolojik altyapımızı sürekli güncelliyor ve en güvenilir şekilde hasta sonuçlarımızı saklıyoruz. Tüm hizmetlerimizi plan doğrultusunda dijital dönüşüm sürecine sokuyoruz. Yakın zamanda bir mobil uygulama ile başta hekimlerimiz olmak üzere hasta ve hasta yakınları için çağın gereğine uygun bir dijital süreç başlatmış olacağız. Uzun vadedeki hedefimiz ise önce yurt içinde Ege Bölgesi dışına çıkmak, sonrasında ise ülkemizi yurt dışında açacağımız şubelerle temsil etmek"

ALTIN STANDARTLAR

Uzm. Dr. Seven şöyle devam etti: "Laboratuvarlarımız ISO 9001- 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine de sahip. Laboratuvarımızda çalışılan tüm testler altın standart veya altın standarda en yakın cihazlar ve metotlarla çalışılır. Çalışılan tüm testler iç kalite standartları prosedürlerine uygun olarak kalibre ve kontrol edilir. Çalıştığımız testler aynı zamanda bağımsız dış kalite kontrol firmaları tarafından denetlenir."