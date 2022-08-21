Güzelliğin sırrı salatalıkta saklı

KABUĞU CİLDE PARLAKLIK SAĞLAR

CİLDİNDEKİ solgunluktan rahatsız olanlar salatalık kabuğunu kesinlikle atmasın. Salatalık kabuğunu ince katmanlar halinde cildinizde beklettiğinizde, cansız görünümü ortadan kaldırabilirsiniz. Cilt tonunu eşitleme gücü olan salatalık, hücrelerin canlanmasına yardım ederek elmacık kemiklerde ve alın bölgesinde dengeli bir parlaklık kazandıracaktır.

BUZLU SALATALIK SİYAH NOKTALARI TEMİZLER

BUZLU salatalık maskesini deneyerek gözeneklerin içine hapsolmuş siyah noktaları temizlemek mümkün. Düzenli olarak buzlu salatalık püresi hazırlayın ve bu püreyi cildinize uygulayın. Ardından peeling yaparak salatalık püresinden arının. Bu yöntem sayesinde siyah noktalar gözle görülür şekilde temizlenecektir.

MASKESİ ÖLÜ DERİYİ ARINDIRIR

Eğer düzenli olarak cilt bakımı yapmıyorsanız; cildinizde ölü deri birikebilir. Bu durum da yorgun ve cansız görünmenize neden olur. Ölü deriden kurtulmak için salatalık kullanılan cilt maskelerini deneyebilirsiniz. En kolay haliyle salatalık dilimlerini cildinize sürebilirsiniz. Bu yöntemler sayesinde ölü derinin yumuşayarak cildinizden arınmasını kolaylaştırırsınız. Çünkü salatalık antioksidandır ve ölü derinin ciltten atılmasını hızlandırır.

DÜZENLİ KULLANIM SIKILAŞMA SAĞLAR

Ciltteki gözeneklerin düzenli kullanımda sıkılaşmasına yardım eden salatalık, gözenek içlerini de temizliyor. Böylece bebeksi bir cilde sahip olurken daha genç görünmeniz de kolaylaşıyor.

ÖZÜ NEMLENDİRİCİ ETKİ OLUŞTURUR

E vitamini cildin nemlenmesi için şarttır. E vitamini, salatalığın yapısında yoğun şekilde bulunur. Pek çok cilt kreminde salatalık özü bu nedenle kullanılır. Siz de cildinize nem kazandırmak ve daha canlı görünmek isterseniz salatalık kullanabilirsiniz. Hem tükettiğinizde hem de maskelerinizde kullandığınızda nemlendirici etkisini hissedebilirsiniz.

Yağlanmayı önler

Cildin temizlenmesi için mutlaka elinizin altında bir salatalık dilimi bulunmalı. Hiçbir şey yoksa dahi salatalık yardımıyla cildinizdeki yağı kolayca alabilirsiniz. Antioksidan özelliği baskın olan salatalık, su oranı açısından da zengindir. Bu yönüyle cildin yağlı yapısını kolayca temizlemenize yardım eder. Tüketim halinde yağlanmayı önler; cilde uygulandığında gözeneklerden yağın temizlenmesini hızlandırır.

AKNELERİ İYİLEŞTİRİR

Genellikle ergenlik döneminde yaygın şekilde oluşan akneler, gözeneklerin tıkandığı durumlarda meydana gelir. Bu problemi çözmek için salatalık cilt maskelerinde kullanılmalıdır. Aynı zamanda bolca salatalık tüketilmelidir. Aknelerin kuruyup temizlenmesine yardım eden salatalık, akne lekesinin de oluşmasını önlemektedir.

HÜCRE HASARINI GİDERİR

Cildinizde herhangi bir hücre hasarı oluştuysa; dondurulmuş salatalık cilde faydaları size yardım edecektir. Kızarıklık, pişik, yanma, kesik acısı, kaşıntı ve isilik gibi durumlarda püre haline getirilen hafif buzlu salatalık sayesinde bu sorunları aşabilirsiniz. Sorunlu bölgeye uyguladığınız buzlu salatalık hem acınızı alacaktır hem de oluşan tahrişi kısa sürede rahatlatıp iyileştirecektir.

LEKELERİN RENGİNİ AÇAR

Salatalık antioksidan yapılı, bol sulu bir sebzedir. E vitamini ve C vitamini açısından da zengindir. Lekelerin giderilmesi için salatalıkla maske ve peeling yapılması önerilir. Özellikle de uyku öncesi yapılan peeling sayesinde sivilce lekesi ve güneş lekesi büyük oranda önlenir. Cildinizde leke kalmaması için düzenli olarak salatalık tüketmeye ve periyodik olarak salatalık maskesi uygulamaya dikkat edebilirsiniz.

GÖZ ALTI MORLUĞUNU GİDERMEDE ETKİLİDİR

Uykusuz ve yorgun günlerin ardından göz çevresinde oluşan morluklar herkesi rahatsız eder. Bu morlukları iyileştirmek için salatalık maskesi ve uygulaması önerilir. İnce bir salatalık dilimini göz çevrenize yerleştirin. Salatalık hafif soğuk olduğunda morlukların daha hızlı gidebileceğini göreceksiniz. Şayet salatalık püresi hazırlayıp göz altı maskesi uygularsanız daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.