Sahneye kız gücü!

EMOTİONS

EMOTİONS, Wanda, Pamela ve Sheila adında üç kız kardeşten oluşuyordu. Kendileri Gospel kültüründe yetişmişlerdi. Best of My Love parçası ise 1977'de 5 hafta boyunca listelerde ilk sırada yer aldı ve en önemli disko hitlerinden biri olarak kabul edildi.

Destiny's Child

BEYONCE Knowles, Kelly Rowland ve Michelle Williams'tan oluşan Amerikalı kız grubu Destiny's Child, dünya çapında günümüze kadar 60 milyondan fazla albüm sattı. Billboard dergisi, grubu gelmiş geçmiş en başarılı üçlülerden biri olarak göstererek, onu 2000'lerin en başarılı dokuzuncu oluşumu olarak addetti. Birçok ödüle aday gösterilen Destiny's Child, ikisi "En İyi İkili veya Grup Vokal R&B Performansı" olmak üzere üç Grammy ve "En İyi Uluslararası Grup" dalında bir BRIT Ödülü kazandı.

The Andrews Sisters

3 kız kardeşten oluşan The Andrews Sisters, bilinen ilk kız grubu olma özelliğini taşıyor. 600 şarkı kaydeden, 100 milyon kayıt satan gurup uzun bir süre listelerde ilk sırada kalmayı başardı.

The Bangles

DİSKO, 70'leri etkisi altına alsa da 80'lerin başında punk kültürü yükselişe geçti. Efsanevi kız gruplarından biri olan The Bangles de henüz doğmakta olan bu punk kültürüyle birlikte şekillendi.

The Bobbettes

HARLEM Kraliçeleri olarak da tanınan The Bobbettes, 1957 yılının en önemli hitlerinden birine sahipti. Mr. Lee parçası, kadın öğrencilerin aşık oldukları ancak içten içe nefret ettikleri bir öğretmeni konu ediniyordu. Grup, şarkının sözlerini bir miktar değiştirmek zorunda kalmıştı.

Spice Girls

İNGİLİZ müzik grubu Spice Girls (Baharat Kızlar), Mel B olarak tanınan Melanie Brown, Mel C olarak bilinen Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell ve Victoria Beckham'dan oluşur. "Kız Gücü" sloganıyla hareket eden grup, 90'lı yılların pop kültür ikonlarından olmuştur. Grup, 90'lı yıllardaki genç pop kültürün tekrar ortaya çıkmasında rol oynamış ve İngilizlerin Amerika kıtasını 90'lı yıllardaki ikinci işgali olarak tanımlamıştır.

The Ronettes

1960'LI yılların kız gruplarından olan Ronnettes, solist Veronica Bennett (daha sonra Ronnie Spector olarak da bilinir), kuzeni Nedra Talley ve Estelle Bennett'dan oluşmaktaydı. 1960'lı yılların en popüler kız gruplarından biri haline gelen grubun kırk hit parçanın beş tanesi, Billboard Top 100 listesinde toplam sekiz şarkıları bulunmaktadır.

The Chordettes

The Crystals'ın He Hit Me şarkısından hiç ama hiç hoşlanmıyorlardı. Hatta piyasaya sürülüp sürülmemesi hakkında da uzun bir süre tartıştılar. Büyük ısrarlar üzerine piyasaya sürülen şarkı, o zamanların en popüler parçalarından biri oldu.



Blackpink

2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli kız grubu Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose adlı şarkıcılardan oluşuyor. Grup, Ağustos 2016'da "Whistle" ve "Boombayah"ı içeren single albümleri Square One ile çıkış yaptı. BLINK ismi verilen bir hayran kitlesine sahiptir. İlk albümleri The Album ile bir milyondan fazla kopya satan ilk Koreli kız grubudur. Blackpink, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından K-pop içeriğini dünya çapında yaydığı için ödüllendirildi ve küresel bir K-pop idolu olarak kabul edildi.

Bananarama

Sara Dallin, Siobhan Fahey ve Keren Woodward adlı üç kız arkadaş tarafından 1980'de Londra kurulan bir İngiliz pop kız grubudur. Hem pop hem de dans listelerinde gösterdikleri başarı ile tamamı kadınlardan oluşan bir grup tarafından dünyanın en yüksek liste girişi ile Guinness Dünya Rekorları'na girdiler. 1982 ile 2009 yılları arasında, 30 single'ı UK Singles Chart'ın En İyi 50'si arasındaydı.

BURCU ILGIN