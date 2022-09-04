Karaburun’da gece dalışı

İzmir'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bir yarımada olan Karaburun, denizin içine uzanan ilginç coğrafi yapısı, zengin su altı yaşamı ve batıklarıyla dalış sporcularının uğrak yerleri arasında yer alıyor. İlçe açıklarındaki 17 noktadan dalış yapma imkanı bulan dalgıçlar, orfoz, akya, deniz tavşanı, orkinos, çipura, deniz böcekleri, aslan balığı, ahtapot ve müren balığı gibi su altının renkli canlılarıyla karşılaşma imkanı buluyor.

ÜRPERTİCİ AMA KEYİFLİ

Su altı canlılığının yanı sıra İzmir'in emektar yolcu vapurları 9 Eylül ve Alaybey batıklarına da ev sahipliği yapan ilçe, su altını keşfetmek isteyen ve bu konuda eğitim almak için gelen çok sayıda dalış tutkununu ağırlıyor. Bölgede son dönemde en gözde dalış türlerinden biri ise gece dalışları... Dalgıçlar geceleri, avlanmak için ortaya çıkan ahtapot gibi canlıları ya da uyuyan balıkları gözlemleyebiliyor.

Dalgıçlardan Gizem Nakiboğlu, yaklaşık 5 yıldır bu işin içinde olduğunu ve dalış merkezinde eğitmenlik yaptığını ifade etti. Gece dalışlarının yeni başlayanlar için ürpertici bir deneyim olduğunu ancak gündüz dalışlarına göre daha keyifli olduğunu vurgulayan Nakiboğlu şunları kaydetti: "Gece, bazı su altı canlılarının dışarıda olduğu, avlanmaya çıktığı, gezindiği saatler.

Dolayısıyla gündüz gördüğümüzden daha fazla canlılık görüyoruz. Özellikle gece botta gitmek, yıldızları seyretmek en keyifli anlardan biri. Su altında o canlıları görünce kendimi açıkçası doğayla bütünleşmiş hissediyorum. Çünkü onların doğal ortamında ve yaşamlarında onları ziyaret etme şansı bulmuş oluyoruz. Birbirine saldıran, avlanan balıklarla karşılaşıyoruz. Bunları gözlemlemek çok keyifli ve heyecanlı."