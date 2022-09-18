İzmirli milli dağcı terörden arınan Ağrı zirvesinde

İzmirli Milli Dağcı Doğukan Kişili, terörden arındırılmasından sonra dağcıların uğrak noktası olan Ağrı Dağı zirvesine tırmandı. 5 günde, 5 bin 137 metrelik tırmanışı gerçekleştirdi. Kişili, "Terörden dolayı uzun süre kapalı olan ancak yapılan operasyonlar sonucu tırmanışlara tekrar başlanan Ağrı Dağı'na tırmanışı gerçekleştirdim. Ülkemizin dört bir yanında tırmanışlarımızı sürdürürken, Ağrı Dağı gibi tarihi geçmişi olan turistik açıdan da ülkemize katkısı olan bir yerin terörden dolayı kapalı olması bizleri derinden üzüyordu. Mehmetçiğimizin yaptığı operasyonlarla 2 yıldır açık olan Ağrı Dağı, biz sporculara ve amatör olarak tırmanışa ilgi duyan kişiler için inanılmaz bir deneyim yaşatıyor. 2 yıldır ülkemiz ve dünyadaki birçok dağcı için önemli bir tırmanış noktası olan Ağrı Dağı, yerli ve yabancı 20 bin kişi tırmanış gerçekleştirmiş. Önümüzdeki yıllarda yıllık ziyaretçi sayısının 30 bin rakamına dayanacağını düşünüyorum. Kişili, "Sonraki hedefim yine terörden temizlenen Hakkari Cilo Dağları" diye konuştu.

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