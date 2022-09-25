Minik oyuncu Beren ilk filmine hazırlanıyor

Şimdiye kadar pek çok dizide rol alan çocuk yıldız Beren Gençalp, artık ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor. Beren kendisine gelen birçok proje arasından senaryosunu çok beğendiği "Sırrını Biliyorum" adlı sinema filminin kadrosuna dahil oldu. Yer aldığı projelerde oyunculuk performansıyla beğeni toplayan, yurt içi ve yurt dışında ödüller alan yetenekli oyuncu ilk sinema filmi için mutlu ve heyecanlı.

Ali Ertem'in yapımcılığını üstlendiği, Battal Karslıoğlu'nun yönetmenliğini yapacağı fantastik ve duygulu bir inanç hikayesiyle iddialı bir senaryosu olan filmin oyuncu kadrosunda, Timur Acar, Didem Balcin, Reha Özcan, Zeynep Gülmez, Beren Gençalp, Sedef Şahin, Eda Özerkan, Ayçe Abana, Alihan Türkdemir, Mihriban Er, Kahraman Sivri, Serhat Özcan, Alper Atak, Deniz Göker ve Soner Türker yer alıyor. "Sırrını Biliyorum" ekim ayında Bursa'da sete başlıyor.

■ ERCAN AKGÜN