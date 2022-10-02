Hollywood çarıkçısının sınırsız anahtarlıkları

DÖNEM filmleri için tasarladığı çarıklarla ata mirası mesleğini geleceğe taşıyan Kahramanmaraşlı Hüseyin Kopar, atıl durumdaki deri parçalarından yaptığı anahtarlıklarla ABD pazarına açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle katıldığı fuarlarda tanıtımını yaptığı ürünler dünyaca ünlü sinema filmlerinde kullanılan ve bu sayede "Hollywood Çarıkçısı" olarak tanınan Kopar, yerli ve yabancı yapımlardan ilgi görmeye devam ediyor.

Çarıkçılığı 5'inci kuşak olarak sürdüren 50 yıllık usta, geleneksel yöntemlere bağlı kalarak diktiği çarık ve yemenileriyle kaybolmaya yüz tutan zanaatını yaşatmaya çalışıyor. Kopar, çarık ve yemeni yapımı sırasında artan ve atıl duruma düşen küçük parçaları da değerlendiriyor. Atık ürünlerden anahtarlık tasarlayan Kopar, el emeği ürünlerini yurt dışına pazarlamaya başladı.

40 AİLE GEÇİNİYOR

İZMİR Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneğince (İZMİR MARAŞDER) organize edilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'ne katılan Kopar, çarık ve yemeni zanaatının tarihi filmlerle yeniden kıymete kavuştuğunu belirtti.

Kopar, ABD'den aldığı sipariş üzerine atıl derilerden yapılan 120 bin anahtarlık siparişi için yoğun mesai harcadığını söyledi. Bu sayede kırsaldaki kadınlara iş olanağı sunduklarını ifade eden Kopar, "Şimdilik 40'a yakın aile faydalanacak. Ama şu anda bizim için en güzel gurur kaynağı bu derileri çöpe atmadan ekonomiye kazandırmak" diye konuştu.