Mandarin, sezonu Linet ile açtı

HAREKETLİ bir yaz döneminin ardından Bayraklı Salhane'de Mandarin Restoran'ın kışlık bölümünü hayata geçiren Serkan ve Erkan Arslan kardeşler, açılış gecesi yoğun ilgiyle karşılaştı. Cuma gecesi kapılarını açan mekan, sezon başlangıcını müzik dünyasının başarılı ismi Linet ile yaptı.

Arslan kardeşlerin sevenleri ve Linet hayranları, ilk gecede mekana akın etti. İzmirli dinleyicileriyle birlikte olmaktan büyük keyif aldığını belirten ünlü şarkıcı, "İzmir'i çok özlemiştim ama çıkacak yer yoktu. Böyle güzel bir mekanı İzmir'e kazandırdıkları için işletme sahiplerine çok teşekkür ederim. Benimle olan dakikalarınızın değerini bilin. Çünkü ben sizlerle olan her anımın kıymetini biliyorum. Dinleyicilerimle olmak çok önemli. İyi ki varsınız" dedi.

Güçlü sesiyle program boyunca alkış toplayan Linet, "Bu gece hem hüzünleneceğiz hem de eğleneceğiz. Tabi ki istek parçalarınıza da yer vereceğiz. Ama siz kendinizi bugün bana emanet edin, pişman olmayacaksınız" dedi.

Müslüm Gürses projesi yaptığını ve onun en sevdiği çalışmalarını çok yakında bir albümde sunacağını açıklayan ünlü şarkıcı, repertuarında Müslüm Baba'nın çalışmalarına da yer verdi. Mandarin Restoran'ın bir sonraki ünlü konuğu, 25 Ekim Salı günü Melek Mosso olacak. -Bu bir ilandır-

ERCAN AKGÜN