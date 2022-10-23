Türk kahvesi liderliği yeni nesil kahvelere bırakmadı

GÜNÜMÜZDE yeni nesil kahve tüketiminin giderek yaygınlaşmasıyla Türk toplumunun kahve tercihi de merak konusu haline geldi. Areda Survey'in gerçekleştirdiği en sevilen kahve araştırmasına göre yüzde 77 ile Türk kahvesi diğer kahve türlerini gölgede bıraktı. Araştırma sonuçlarına göre Türk halkı kahveyi en çok yüzde 34.3 ile öğleden sonra tüketiyor. Kahve tüketiminde öne çıkan diğer zamanlar ise yüzde 27,6 ile akşam, yüzde 26,4 ile kahvaltı sonrası, yüzde 8,5'i gün boyu ve yüzde 3,1'i kahvaltı.

YÜZDE ELLİ ŞEKERLİ SEVİYOR

GÜNÜMÜZDE kontrollü olarak tüketilen kahvenin insan sağlığını olumlu yönde etkilediği artık biliniyor. Ancak kahve tüketimi insan sağlığına iyi gelen bir içecek olarak tercih edilmesinin ötesinde bir yerde. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 52,4'ü keyif aldığım için kahve tüketiyorum diyor. Yüzde 33,1'i ise sağlığım için tüketiyorum tercihini yapıyor. Türk halkının yüzde 50,4'ü kahvelerini şekerli olarak tüketmeyi sevdiğini belirtiyor. Yüzde 37,3'ü ise şekersiz kahve tüketiyor.