Çevreci özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken Türkiye'nin ilk lityum bataryalı aracı Joyce One, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Karavan Show Eurasia'da katılımcılardan yoğun ilgis gördü. Joyce One, markasıyla şehir içi ulaşımına önemli bir alternatif sunduklarını dile getiren Joyce Teknoloji CEO'su Eren Efe Erkan, CE Sertifikasına sahip aracın doğa dostu ve yenilenebilir malzemelerden üretildiğini söyledi. Joyce Two markalı iki kişilik üstü kapalı modeli Nisan ayında tanıtacaklarını dile getiren Erkan, temiz, sessiz ve çevreci elektrikli motorların geleceğin en önemli ulaşım aracı olacağını vurguladı. Erkan, aracın direksiyonunda elle kontrol edebilen gaz- fren opsiyonu da bulunduğunu, böylece engelli vatandaşların da tek başlarına güvenli bir şekilde ulaşım imkanı bulacaklarını da sözlerine ekledi.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ

Joyce Teknoloji CFO'su Emre Turan da, "Beyin göçünü engellemek için, Türkiye'de yerli ve milli bir teknoloji hamlesi başlattık. Dünyada yapılmamış projelere öncülük ediyoruz. Bunun ilki de fuarda lansmanını gerçekleştirdiğimiz Joyce One oldu. Bizimle fikir ve teknoloji olarak işbirliğine gitmek isteyen firmalarla görüşmeye de hazırız. Tamamen yerli ve milli bir teknoloji hareketinin Türkiye'deki öncü markalarından biri olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

90 KİLOMETRE MENZİL

90 kilometrelik menziliyle rakiplerine fark atan Türkiye'nin ilk ilk lityum pilli bataryalı aracını ürettiklerini kaydeden Eren Efe Erkan, taşınabilir lityum ion pili sayesinde aracın şarj istasyonuna ihtiyaç duymadığını da dile getirdi. CEO Eren Efe Erkan: "Joyce One istenilen her yerde 3 buçuk saatte şarj edilebiliyor. Demonte bataryası kolaylıkla taşınabiliyor ve herhangi bir şarj istasyonuna bağlı kalmıyor. 'Daha Temiz Bir Dünya' sloganıyla çıktığımız bu yolda insanlığın doğrudan ve dolaylı olarak ekosistemin dengesini bozarak çevresine verdiği bu zararların onarımına katkı sağlayacak fikirler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TASARIMDA TÜRK İMZASI

Joyce Teknoloji olarak tasarım, yazılım ve üretimde tamamı Türk mühendislerinden oluşan bir ekiple hizmet verdiklerini kaydeden Joyce Teknoloji Ceo'su Eren Efe Erkan, elektrikli motor konusunda yerli üretimle dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini vurguladı. Eren Efe Erkan, "Yazılım, tasarım ve üretimlerimizi Sakarya ve Çerkezköydeki fabrikalarımızda toplam 150 kişilik bir ekiple gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayisi için insansız kara aracı, insansız deniz araçları için de yerli ve milli motor ile batarya üretimi de gerçekleştiriyoruz. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, www. joyceforbigboys. com ve joyceteknoloji. com adreslerini ziyaret edebilir" bilgisini verdi.