Havaalanında Ege mutfağı

TAV Havalimanları iştiraki BTA tarafından düzenlenen "Tadında Anadolu Ege Haftası" etkinliğinde Ege ve mübadele mutfağına yönelik çalışmalarıyla bilinen Şef Dilek Yetkiner'in hazırladığı lezzetler, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yolcularla buluştu. TAV İzmir Genel Müdürü Erkan Balcı, BTA ADB İşletme Müdürü Akın Yorulmaz ve Şef Dilek Yetkinler'in ev sahipliğinde yapılan etkinlik, İzmir Adnan Menderes Havalimanı misafirlerinden tam not aldı. Şef Dilek Yetkiner'in hazırladığı menüde, Türkiye'de sadece Urla ve Karaburun Yarımadası'nda yetişen meyve sebzelerden yapılan birbirinden özgün Ege lezzetleri, yolcuların tadımına sunuldu. Menüde bulunan Urla sakız enginarı ve Seferihisar mandalinası gibi coğrafi işaretli ürünler, doğal tarımı desteklemek üzere Yeşim Dönmez tarafından kurulan kadın kolektifi Mimas Bahçe'nin standında satışa sunuldu. İzmirli kadın girişimci Görkem Özpak'ın yöre kadınlarının geçimlerine katkı sağlamak adına hayata geçirdiği Ampersand Hayat, ata tohumu un kullanılarak Şef Dilek Yetkiner'in anneannesinin tarifiyle hazırlanan kulak mantı servisi yapıldı.



Etkinlikte ayrıca Kültür Bakanlığı'na kayıtlı çini sanatçısı Özlem Alkan'ın liderliğindeki Atölye ÖZ bünyesinde üretilen çini eserler de sergilendi.



■ ERCAN AKGÜN

DİĞER