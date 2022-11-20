72 yıllık baba yadigarı kahvaltı

KAHVALTI sadece bir öğün değil adına şiirler yazılmış bir öğün. Ailenin bir araya geldiği mutluluk sofrası... Güne başlama ritüeli... Kahvaltı sofralarında süt ürünlerinin yeri ayrıdır. Peynirinden sütüne, tereyağından kaymağına birçok farklı çeşit ile sofralar zenginleşir, sohbetler uzar, huzurlu bir kahvaltı süreci yaşanır.

İzmir'de kahvaltı denince akla gelen bir yer var: Kaymakçı yoğurtçu Hasan... Mekanın isminin Hasan olduğuna bakmayın dillere destan kahvaltıları hazırlayan aslında bir kadın: Güler Ergülturna. Güler Hanım, 1950 yılında işe çırak olarak başlayan 2007 yılındaki vefatına kadar 67 yıl başarı ile esnaflık yapan Hasan Özkan'ın kızı.

Babası bu dünyadan göçünce işi devralmış. Babasının yokluğunu aratmıyor. Bir de yenilikler getirmiş mekana. Kahvaltının haricinde nefis tatlılarıyla da aranan bir yer olmuş artık. Hele çıtır kabak tatlısı favori... Sadece çıtır kabak yemeye gelenler var.

ESNAF GÖZÜNÜ BURADA AÇIYOR

Kemeraltı çarşısının Anafartalar Caddesinde bulunun mekan, küçük olmasına rağmen günün her saati esnafı başta olmak üzere İzmir'in farklı yerlerinden kahvaltı severlerin akınına uğruyor.

Ayrıca turistlerin de gözdesi...

Sabah saat 07.00'de kapıları açar açmaz başlar kalabalık. Dükkan açan esnaflar gözlerini de burada açar. Güler hanımın kendi elleriyle yaptığı serviste kahvaltı ballı yoğurtla başlar ve devamında masaya bal kaymak, kavurmalı omlet ve zengin bir kahvaltı tabağı gelir. Tabakta yeşil biber eksik edilmez. Çay ise klasik esnaf bardağında gelir.

Ergülturna "Buranın müdavimleri önceden telefon ile iletişime geçip, rezervasyon yaptırmaz. Çünkü gelen müşteriyi asla geri gitmez bekler" dedi.

HERKESİN MASASI BELLİ

Yoğurtçu Kaymakçı Hasan'ı bu kadar özel yapan ise kullandıkları malzeme. Ürünler, kendi özel çiftliklerinde yetişen hayvanlardan herhangi işleme sokulmadan doğrudan müşteriye servis ediliyor.

Kemeraltı esnafı hatta öyle benimsemiş ki mekanı, herkesin yıllardır oturduğu kendi masası bile var.

FATİH ŞENDİL