Biva Mimarlık, modern tasarım ve çağdaş yaşamı buluşturuyor

Biva A.Ş. kurucularından Mimar Vahap Yılmaz eşi ve iş ortağı Birim Yılmaz ile birlikte sektöre 12 metrekarelik dükkanla adım attıklarını belirterek, geldikleri noktada Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binası Biva Tower'da yaşamın başlayacak olmasından duydukları heyecanı dile getirdi.

BİVA TOWER'DA YAŞAM BAŞLADI

İlklerin şehri İzmir'e, Avrupa'nın ve Türkiye'nin En Yüksek Yapısal Çelik Binası'nı ve "Yeni Bir Simgeyi" kazandırdıklarını vurgulayan Birim Yılmaz şunları söyledi: "Türkiye'nin sınırlarını da aşıp, Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binasını tamamladık dedi. Binanın yapımı aşamasında birçok olağanüstü durumla karşılaştık. Ekonomik kur farkları, korona virüs, deprem hatta hortum gibi tüm olumsuzluklara rağmen Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binası Biva Tower'da yaşam başlayacak. Yine bir ilki başarmış olmanın mutluluğuyla projelerimize devam edeceğiz"

BİVA, YATIRIMCILARLA BULUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık bin yatırımcıyı ağırlayan Biva Mimarlık, inşaat sektöründe yaptığı yeni atılımları tanıttı. Çoğunluğu doktorlar ve tıp sektörü mensuplarından oluşan ve onbinlerce üyesi bulunan Doc's Club üyelerinin davetli olduğu özel gün, Kuşadası Pamucak'ta bir otelde düzenlendi. Ünlü sanatçı Hande Yener ve Cem Belevi'de sahne performanslarıyla geceye renk kattı.

ÖZEL PROJELER TANITILDI

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen yaklaşık bin katılımcının yer aldığı etkinlikte önce yedi ayrı gayrimenkul yatırım projesinin tanıtıldığı toplantı düzenlendi. Bu toplantıda yatırımcılara gelecekte inşaasına başlanması planlanan büyük projeler de tanıtıldı.

Biva'nın projelerinin kısa lansmanının ardından, toplantı sunumunda konuşan Biva A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Vahap Yılmaz, bugüne kadar yaptıkları binlerce konut ve ticari alan projeleri hakkında bilgiler verdi. Proje tanıtımlarının ardından konuşan Biva A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birim Yılmaz, katılım ve ön taleplerden çok memnun kaldıklarını dile getirerek, "Tahmin ettiğimizden büyük bir katılım oldu, özellikle seminer salonunda ekstra sandalyeler getirerek herkesin konuya odaklanmasını sağladık. Sonuçlardan çok memnunuz. Geliştirdiğimiz büyük projelerle katılan herkese yatırım alanı yaratmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. Günümüzde yatırım araçlarının getirilerinin azaldığını dile getiren Birim Yılmaz, "Bugün sunduğumuz projeler, piyasadaki yatırım araçlarına kıyasla en çok kazandıran gayrimenkul yatırımları olduğu için ilgi ve talep bir hayli fazla oldu" ifadelerini kullandı.

BİVA YENİ PROJELERLE YATIRIMA DEVAM EDİYOR

BAYRAKLI

Bayraklı bölgesinde yeni yatırımlarımız olacak. İki parsel yanyana bin 470 metrekarelik arsaya 240 adet 1 + 1 ofis konseptinde daire yapılacak. Bu proje bölgede depremden sonra ihtiyaç duyulan hem ofis hem de konut açığına cevap vermiş olacak. Bayraklı Adliyesi'nin çok yakınında, ek binaya yakın olan iş merkezimiz ise İzmir'in Mia bölgesi olarak adlandıran Bayraklı Manavkuyu mahallesinde bulunuyor. Projemiz yaklaşık 3 ay içinde başlayacak ve 18 ayda tamamlanacak.

GAZİEMİR

Gaziemir projemiz iyi bir lokasyona sahip. Çevre yolu dönüşlerinin hemen öncesinde, iş merkezinin olduğu havalimanı yolu üzerinde bulunan büyük AVM'nin 1 km yakınında, Ege Serbest Bölgesinin de yanında yer alıyor. Bin tane 1 + 1'in yapılacağı büyük bir proje.

İçinde yüzme havuzu, fitness, kapalı spor salonları, kapalı alanlar, açık spor alanları, peyzaj ve rekreasyon alanları olmak üzere iki tane ada iki parselden oluşan bir proje olacak. O bölgeye değer katacak proeler arasında yer alıyor.

FOÇA

Foça Gencelli de yapacak olan proje yaklaşık 150 tane bağımsız bölümden oluşacak.

Otel konsepti de olacak.

İçinde yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, sauna, çocuk havuzları olan denize sıfır, kendi özel iskelesi olan o bölgenin en iyi projelerinden bir tanesi. Karşıyaka ile Mavişehir arasındaki mesafesi 15 dakika, çevre yolundan eski Foça'ya 17 dakika sürüyor. Hem günlük hem de yazlık olarak yaşamaya uygun, yaz kış kullanılabilecek bir proje.

SEFERİHİSAR VE ALAÇATI

Seferihisar Doğanbey'de bulunan bölgede otel konseptinde yapılacak 1 + 1 rezidansların olduğu 150 adet bağımsız bölümün olacak. İçinde farkı komplekslerin de olacağı otel konseptiyle her türlü detayı tasarlanarak muhteşem bir yaşam imkanı sunulacak.

Ege balıkçı kasabası diyebileceğimiz bir bölgede yeni bir yaşam başlayacak.

Çeşme Alaçatı için özel olarak çalışmalarını tamamladığımız bir diğer projemizi de önümüzdeki günlerde tanıtacağız.