Panik ataklar başarıyla tedavi edilebiliyor

Günümüz toplumunda yaygın olarak gözlemlenen panik atak, hem iş yaşamını hem de özel hayatı olumsuz etkiliyor. Panik ataklarda tedavinin uzman klinik psikologlar tarafından ilerlemesi öneriliyor. Özel Egepol Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Ege Ece Birsel, panik atağın ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan korku ve huzursuzluk hissi ile birlikte fiziksel belirtilerin de yaşandığı kısa süreli nöbetler olduğunu söyledi.

İNTERNETTEN ARAŞTIRMAYIN

Panik atağın hem psikolojik hem de fizyolojik bazı belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Birsel, "Panik atak belirtileri yaklaşık 15 dakikalık sürede artarak en yoğun noktaya ulaşır ve birey hiçbir şey yapmasa da yavaş yavaş azalır. Panik atak sırasında kişide kalp çarpıntısı, soğuk soğuk terleme, nefes darlığı ya da boğulma hissi, göğüste ağrı, mide bulantısı ya da midede kasılmalar, çevresinin kişiye yabancı gelmesi, üşüme, ürperme, ateş basması gibi belirtiler görülebilir. Kişi bu yüzden kontrolü kaybedeceğini ve ya öleceğini düşünür" bilgisini verdi.

Her panik atak geçiren kişinin, panik bozuklukluğu olduğu anlamına gelmediğine dikkat çeken Uzm. Klinik Psikolog Ege Ece Birsel, "Panik bozukluk ruhsal bir rahatsızlıktır. Panik atak ise tek başına ruhsal bir rahatsızlık değildir. Ani ve beklenmedik bir anda yaşanan panik ataklar bireyde yoğun bir beklenti anksiyetesine sebep olur. Böyle bir durumda internetten bu semptomları araştırmak ve panik atak geçirme korkusu durumu daha problematik hale getirecektir" diye konuştu. Panik ataklar ve panik bozukluk tedavisinde uygulanan Bilişsel Davranışçı Terapi yönteminin başarılı sonuçlar verdiğini kaydeden Uzm. Klinik Psikolog Ege Ece Birsel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bireyin panik atak geçirirken yaşadığı kısır döngüden çımasına yardımcı olacak olan bu yöntemi, tekrar panik atak yaşamasını da önler."