Seferihisar’ın özel öğrencileri

SEFERİHİSAR Atatürk Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde bulunan Yetişkin Özel Eğitim Merkezi'nde spor, müzik, el sanatları ve kişisel gelişim gibi çeşitli kurslara katılan engelliler, birlikte hayata katılmanın ve üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Seferihisar Atatürk Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Ali Nayon, "Merkezimizde kurs alan engelli arkadaşlarımızın durumlarına uygun beceriler kazandırırken aynı zamanda onları üretken, özgüveni yüksek, kendi kendilerine yeten ve kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen bir birey durumuna gelmelerine katkı sunuyoruz" dedi.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

MERKEZLERİNİN kendi alanında örnek bir model olduğunu belirten Nayon, "Burada ağır, orta ve hafif düzeyde otizmi olan özel eğitim kursiyerleri ile zihinsel özel eğitim kursiyerleri eğitim görmekte. Özel eğitim alanında uzman bir öğretmen ve bir alan öğretmeni olmak üzere aynı anda iki öğretmen derse giriyor. Kursiyerler rehber personel eşliğinde sabah evlerinden servis ile alınarak getiriliyor ve aynı şekilde evlerine bırakılıyor" diye konuştu. Kursiyerlere öğlen yemeği de verildiğini söyleyen Nayon, "Kursiyerlerimiz merkezimizdeki tüm hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanmakta. Rehberlik Araştırma Merkezinden alınan raporla halk eğitimi merkezimize yönlendirilen tüm yetişkin özel eğitim kursiyerleri kayıt yaptırabilir" şeklinde konuştu.

ENGELLİ bireylerin velilerine de kurs verdiklerine dikkat çeken Nayon, "Kurslarımıza gelen velilerimiz ürettiklerini satarak aile bütçelerine de katkı sağlamakta" dedi. 26 yıldır özel eğitim öğretmenliği yaptığını belirten Hatice Çamlıtepe, "Bize geldiğinde göz teması kuramayan, evden çıkmak istemeyen, ağzına kaşığı bile götürmekte zorlanan engelli bireyler verdiğimiz eğitimler sayesinde kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale geliyor. Onlara özgüven aşılıyoruz" dedi.

NİDA ALADAĞ