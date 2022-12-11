Uzak Doğu’nun yeni gözdesi Manisa

Ege Bölgesi, Hristiyanlığın ilk kiliseleri olarak bilinen ve İncil'de adı geçen 7 kiliseye ev sahipliği yapıyor. Smyrna Kilisesi, İzmir'de Efes, İzmir'de Bergama, Denizli'de Laodikya, Manisa Salihli'de Sardes, Alaşehir'de St. Jean, Akhisar Thyateira Kiliseleri, vahiy gönderilen 7 kilise olarak biliniyor.

Vahiy kitabında bahsedilen yedi kilise, Hristiyanlıkta simgesel bir öneme de sahip olmasıyla öne çıkıyor. İnanç turizmi açısından değerli olan bu alanlar, bulundukları bölgelerin turizmine de katkı sağlıyor. Özellikle 3 kilisenin Manisa'da olması inanç turizmi açısından kenti öne çıkarıyor.

İNANÇ TURU DURAKLARINDAN

Dini tur düzenleyen turizm firmaları için vazgeçilmez bir rota olan Manisa'daki 3 kiliseyi gezmek isteyenler Akhisar Thyateira Antik Kenti'nde başlıyor. Akhisar'ın göbeğindeki Thyateira antik kentindeki Roma dönemine ait sütunlu caddenin modern şehirle iç içe hali görenleri kendine hayran bırakıyor.

Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen turlarda turistler bol bol fotoğraf çekiliyor. Akhisar Kent Müzesini de ziyaret eden turistler ardından Sardes Antik Kentine ve Alaşehir'e geçiyor. Lidya Krallığı'nın başkenti ve ilk altın paranın yapıldığı yer olarak bilinen Sardes ise geçmişte Hristiyanlar açısından da önemli bir merkez olarak biliniyor. Sardes Antik Kenti'nin içinde yer alan ve M.Ö. 546 yıllarında yapıldığı bilinen Artemis Tapınağı'nın yanında, İncil'de geçen kiliselerden biri olan Sardes Kilisesi de inanç turizminde ilgi çekiyor.

Alaşehir'de Antik Philadelphia Kenti'nin Hristiyan geçmişinden geriye kalan tek iz, bir Bizans kilisesinin harabeleri olarak göze çarpıyor. 7 kiliseyi ziyaret eden Hristiyanlar, bir nevi hac vazifesini yerine getirirken, kutsal kitaplarında bahsedilen yerlere gelerek İncil'i yaşadıklarını hissettiklerini söylüyor. İnanç turizminde de öne çıkan Manisa'ya genellikle Malezya, Endonezya, Tayvan, Filipinler, Güney Kore gibi ülkelerden turistler geliyor.

7 KİLİSEYİ GEZEN HACI OLUYOR

Profesyonel turist rehberi Muhsin Kaya, geçmişte Ege Bölgesi'nde oldukça fazla bir Hristiyan nüfusunun bulunduğunu belirterek, "Katolik Hristiyanlar Ege Bölgesi'ndeki 7 kiliseyi gezerek hacı olduklarına inanıyor. Ortodokslar 3 kiliseyi gezerek de hacı olduklarına inanıyorlar. Genelde dünya üzerinde ne kadar Katolik varsa bu 7 kiliseyi gezmeden hacı olma şansları yok. Uzak Doğu ülkelerinden gelen çok fazla var, genellikle Güney Koreliler geliyor.

Ama bunun yanında Çinliler, Malezyalılar, Endonezyalılar, Avrupalılar, Latin Amerikalılar bu turlara katılıyor. Ülkeler olarak değil de daha çok mezhepsel olarak düşünmek gerekiyor. Hristiyanlığı ilk kabul eden cemaatler olarak düşünmek gerekiyor. Dinleri açısından böyle bir önemi var" dedi. Turistlerin 7 kilisenin yanı sıra birçok alanı da ziyaret ettiğini kaydeden Muhsin Kaya, turizme ve ekonomiye olan katkısına dikkat çekti.

NERMİN UÇTU