El emeği göz nuru hediyelikler

DEKORATİF YILBAŞI FANUSU

● YILBAŞI denildiğinde genellikle akıllara ilk olarak kar küresi gelir. Yılbaşı küresine çok benzeyen, dekoratif olarak da kullanılması sayesinde kullanışlı hediye fikirleri arasında yer alan dekoratif yılbaşı fanusu yapabilirsiniz.

● GEREKLİ MALZEMELER

* Cam fanus * Mini masa üstü yılbaşı çam ağacı * Yapay kokina çiçeği * Küçük yılbaşı süsleri * Pilli LED yılbaşı aydınlatması * Ay taşı * Tealight mum * Tuz

● NASIL YAPILIR?

CAM fanusun içerisine tuzu ekleyin. Koyduğunuz tuz zemini örtmeli ve yaklaşık 1 parmak kalınlığında olmalı. Bu sayede kar görüntüsü elde etmiş olacaksınız. Pilli LED aydınlatmayı tuzun üzerine ve yapay, mini çam ağaçlarının iç kısmına yerleştirin. Yapay kokina çiçeklerini, ay taşlarını fanusun içerisine yerleştirin. Eğer yayvan bir fanus tercih ettiyseniz tealight mumu da fanusa yerleştirebilir ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

EL YAPIMI MUM

MUM da kışın ve yılbaşının simge hediyeleri arasında. Hediye edeceğiniz mumu el emeğinizle yapıp onu daha da anlamlı hale getirebilirsiniz.

● GEREKLİ MALZEMELER

Soya parafini * Mum esansı * Fitil sabitleyici * ip ya da ahşap fitil * Eritme kabı * Tencere * Mum kalıbı (isteğe göre) * Kavanoz * Bıçak * Bant

NASIL YAPILIR?

Bıçak ile soya parafinini küçük parçalara ayırın ve bu parçaları eritme kabının içerisine alın. Tencerenin içerisine su koyun ve üzerine de eritme kabını yerleştirerek parafinin benmari yöntemi ile erimesini sağlayın. Parafin erirken siz de yılbaşı temalı kalıbın ya da dilerseniz kavanozun içine fitilleri bant yardımı ile sabitleyin. Parafin eridiğinde esans yağdan birkaç damla dökün. Son adım olarak parafini kalıbın ya da kavanozun içerisine dökün ve kurumaya bırakın.

ÇOCUKLAR İÇİN PORTATİF SİYAH TAHTA

ÇOCUĞUNUZA, kardeşinize ya da arkadaşınızın çocuğuna bu güzel hediyeyi yaparak yeni bir yıla girerken onu da mutlu edebilirsiniz. Kız veya erkek çocuk hediye fikirleri arasında yer alan tahta yapımının ayrıntıları:

GEREKLİ MALZEMELER

Çerçeve * Sprey siyah tahta boyası (chalkboard boyası) * Yapışkan yılbaşı süsleri * Tebeşir

NASIL YAPILIR?

Çerçevenin cam bölümünü çerçeveden ayırın. Camı siyah tahta boyası ile boyayın ve kurumaya bırakın. Boya kuruduktan sonra camı yerine takın ve çerçeveyi kapatın. Son olarak çerçevenin köşe kısımlarına mini yılbaşı süslerini yapıştırın.