Adrenalin tutkunu ünlüler

ANGELINA JOLIE

Hollywood'un en önemli oyuncuları arasında gösterilen Angelina Jolie de tehlikeye olan düşkünlüğünü gizlemeyen aktrislerden. Ünlü oyuncunun özellikle "Tomb Raider" isimli film serisinde hayat verdiği "Lara Croft" karakteri ile son derece tehlikeli sahnelerin üstesinden başarıyla geldiği biliniyor.

CAMERON DIAZ

Ünlü oyuncu Cameron Diaz da tıpkı Tom Cruise gibi dublör sevmeyenlerden. Güzel oyuncu, Cruise kadar sık aksiyon filminde yer almıyor, ancak bir aksiyon filminde yer aldığında da anın tadını çıkartıyor. Örneğin ünlü Charlie'nin Melekleri isimli film serisinde dublör kullanmayarak tehlikeli aksiyon sahnelerini kendisi çekmesi, ünlü oyuncunun çekimler boyunca pek çok badireyi kıl payı atlatmasına neden olmuştu.

BRITNEY SPEARS

BİR dönem pop müzik dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Britney Spears, seslendirdiği şarkılarla milyonlarca insanın favori müzisyenlerinden biriydi. Öte yandan ünlü şarkıcının sahne şovları da oldukça dikkat çekiciydi. Çünkü "tehlike" Spears'ın şovlarında oldukça sıradan bir şeydi. Örneğin ünlü şarkıcı, 2001 MTV Video Müzik Ödülleri'nde sahneye devasa bir piton eşliğinde çıkmıştı! Sahne şovunu "Banana" adlı pitonla birlikte gerçekleştiren Spears, en ufak bir korku veya endişe belirtisi dahi göstermeden şovunu tamamlamayı başarmıştı.

TOM CRUISE

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un film çekimlerinde dublör kullanmadığı pek çok insan tarafından biliniyor. Ancak Cruise, çoğunlukla aksiyon sahnelerinin yer aldığı yapımlarla izleyici karşısına çıkıyor. Cruise'un genellikle aksiyon filmlerinde rol alması ve hiçbir şekilde dublör kullanmaması ise ünlü oyuncu için işleri olduğundan çok daha tehlikeli hale getiriyor. Ancak gerçek bir tehlike aşığı olan Cruise metrelerce yüksekteki bir uçağın kanadına tutunarak çekim yapmaktan veya yüksek binaların tepesinde korkusuzca dolaşmaktan vazgeçmiyor

SCARLETT JOHANSSON

Tehlikeyi seven ünlüler söz konusu olduğunda, dışarıda bırakılamayacak ünlülerden biri de Scarlett Johansson. Son dönemdeki süper kahraman filmlerinin en önemli yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu, çekimler boyunca tüm tehlikelerine rağmen zorlayıcı sahnelerde bizzat kendisi yer almayı tercih ediyor.

KEVIN HART

Komedi filmlerinin sevilen oyuncusu Kevin Hart bir Dubai seyahatinde, normal şartlar altında hiç de komik olmayan şekilde sonuçlanabilecek bir şey yaptı. Devasa bir kaplana biberonla süt içirmeye karar verdi! Ünlü oyuncu, hayranlarını ciddi şekilde korkutan bu sahneyi sosyal medya hesabından paylaştı ve "Bunu yaptığıma inanamıyorum... Korktum." şeklindeki ifadeleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi.

KATE WINSLET

Her sinemasever, ünlü Titanik filmini en az birkaç defa izlemiştir. Haliyle ünlü oyuncu Kate Winslet'in göz dolduran performansına aşinadır. Ancak pek az sinemasever, Winslet'in çekimler sırasında içerisinde bulunduğu tehlikeden, üstelik bunun kendi tercihi olduğunda haberdardır. Winslet, Titanik filminin çekimleri için uzun süreler devasa bir su tankının içerisinde beklemek durumunda kaldı. Üstelik su, bir hayli soğuktu. Fakat suyun dondurucu soğuklukta olması Winslet tarafından istenmişti. Winslet daha sonra bu konu hakkında, "Eve acı çektiğimi hissederek gitmedikçe, işimi doğru yaptığıma asla inanmam." şeklinde bir açıklama yaptı.

KRISTEN STEWART

Alacakaranlık filmleri ile dünya çapında şöhret sahibi olan Kristen Stewart da tehlikeye gözünü kırpmadan atılan bir oyuncu. Stewart, Snow White and The Huntsman" (Pamuk Prenses ve Avcı) isimli filmde gerçekten pek çok tehlikeli sahnede yer aldı. Filmin yönetmeni, Stewart hakkında "Ata biniyordu, yüksek uçurumlardan dondurucu soğuk suya atlıyordu, cücelerle savaşıyordu. Çok cesurdu." şeklinde bir açıklama yapmıştı.