Dünyanın ‘ney’i Turgutlu’dan

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Ney ustası Cenk Toplar, 12 yaşındayken ney ustası olan Halil Çokyürekli'den ders almaya başladı. Yaklaşık 8 yıl boyunca üflemeli çalgı aletlerinden biri olan neyin püf noktalarını öğrenen Toplar, daha sonra ustası İzmir'e taşınınca kendisi de Manisa'da Kurşunlu Han'da bir atölye açtı. Burada, ney yapan Toplar, büyük ustalıkla yaptığı ürünlerini dünyanın farklı ülkelerine gönderiyor. Öte yandan kurs da veren Cenk Toplar, 60 öğrencisine de ders veriyor. Türkiye'de özellikle en çok Ney siparişini Konya'dan aldıklarını vurgulayan Toplar, "Hâlbuki Konya'da yaklaşık 8 tane ney yapımcısı var. Nedense bizi tercih ediyorlar. Türkiye'nin her tarafına ayda yaklaşık 100 tane ney gönderdik. Yurt dışına ise Avrupa ülkeleri başta olmaz üzere Rusya, Arap ülkelerine gönderiyoruz. Amerika'dan sipariş verenler de var" dedi.

2 YIL DİNLENİYOR

Ney yapımına dair bilinmesi gereken noktaları aktaran Toplar, "Kargı kamışını kestiğimiz zaman en az 2 yıl kapalı bir yerde dinlendiriyoruz. Daha sonra da renk alması için güneşe çıkartıp, 15-20 gün bekletiyoruz. Kestiğimiz kamışı birden güneşe koyarsak, kamış buruşuyor bu defa ney olma şansını yitiriyor. Ben bekleme süresini bir yıl daha artırdım. 3 yıl bekletiyorum. Daha sonra ney olduktan sonra yaş kalırsa kamış alan kişinin elinde kurursa tizleşme yapıyor. Bu sefer akortta bozulmalar oluyor. Onu yaşamamak için bir yıl daha bekletiyorum. En az 3 yıl bekletip ondan sonra kamışı neye çeviriyorum" diye konuştu. Kargı kamışı temini noktasında, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin tercih edildiğini dile getiren Toplar, şöyle dedi: "Ney kamışları sulak arazilerde daha çok yetişiyor. Biz Manisa'daki kargıları topluyoruz ve burada çok kargı kamışı var. Güzel kamışlar çıkıyor. Biz de onları değerlendiriyoruz."