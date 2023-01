Avrupa’da henüz keşfedilmemiş şehirler var

GDANSK, POLONYA

Ülkenin geri kalanına göre çok daha sakin bir havaya sahip olan Gdansk, 2. Dünya Savaşı esnasında neredeyse yerle bir edilmişti. Sonrasında orijinaline uygun bir şekilde tekrar inşa edildi ve şu anda 3. dalga kahve dükkanları ve şirin restoranlarıyla misafirlerini bekliyor.

GHENT, BELÇİKA

Bir turistten çok yerli gibi vakit geçirmek istiyorsanız Ghent, doğru bir seçim! Bu minik masalsı şehirde tüm şehri dolaşan kanalların büyüsüne kapılabilir, gün boyunca farklı kafelerde muhteşem tatlılar yiyebilirsiniz.

INNSBRUCK, AVUSTURYA

Aslına bakarsanız Avusturya'nın nefes kesici olmayan bir şehri yok... Ancak dağların arasında kalan bu minik şehir, adeta gerçek dünyayla olan bağlantınızı kesecek. Masallardan fırlamış gibi bir havaya sahip olan Innsbruck, mutlaka ziyaret etmeniz gereken şehirlerden biri.

BUCHAREST, ROMANYA

Küçük kafeler, kaliteli kahveler, lezzetli tatlılar, sanat galerileri, antika parçalar, müzeler... Eğer bir tatilden beklentiniz bu yöndeyse Bucharest tam size göre!

PECS, MACARİSTAN

Öğrenci şehri olan Pecs, Budapeşte'yi ziyaret edeneler ya da daha sakin bir tatil arayanlar için ideal. Büyüleyici bir mimariye sahip olan bu şehirde, öğrenci şehri olmasından dolayı bol bol ucuz restoran ve bar bulabilirsiniz. Ayrıca tırmanış tutkunları için de muhteşem rotalara sahip.

SELANİK, YUNANİSTAN

Atina'nın daha uygun ve hareketli hali diyebileceğimiz Selanik, öğrenciler ya da düşük bütçeyle seyahat edenler için bulunmaz bir nimet. Hem şehrin ucuzluğu hem de 7/24 hareketli oluşu, eğlenceli bir tatil geçirmek isteyenler için oldukça ideal.

ROVİNJ, HIRVATİSTAN

Birçok insan Hırvatistan'a giderek Game of Thrones'un çekildiği yerleri görmek istiyor. Ancak Hırvatistan'ın kuzeyinde yer alan bu güzel şehri unutuyorlar. Ulaşım bir nebze zor olsa da bu şehri mutlaka görmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Deniz kıyısındaki küçük evleri ve mahzenleriyle sizi kendine aşık edecek!

CESKY KRUMLOV, ÇEKYA

Özellikle kış aylarında büyüleyici bir manzaraya sahip olan bu masalsı şehir; Prag'ın sahip olduğu mimariye, benzer kafelere ve popüler restoranlara sahip ancak çok daha sakin. Prag'ın kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için bulunmaz bir nimet olan Cesky Krumlov, seyahat rotanıza mutlaka eklemeniz gereken duraklardan biri.

THE HAGUE, HOLLANDA

Hollanda dendiğinde bir çoğumuzun aklına Amsterdam gelse de The Hague, her geçen gün daha popüler hale geliyor. Yemek düşkünleri için mükemmel bir lokasyon olan The Hague, muhteşem restoranları ve huzurlu sokaklarıyla sizi kendine aşık edecek.

RİGA, LİTVANYA

Birçok insan Avrupa seyahatini planlarken Balkan ülkelerini es geçebiliyor. Ancak Litvanya, kesinlikle ziyaret etmeniz gereken noktalardan biri. Paris'in büyülü, New York'un hareketli yaşantısına sahip olan bu lokasyona bayılacaksınız.

HİGH TATRAS, SLOVAKYA

Yazın doğa yürüyüşleri ve su sporları için tercih edebileceğiniz bu yer, aynı zamanda Avrupa'nın en uygun fiyatlı kayak tatili noktalarından biri. Ayrıca Fransa ya da İsviçre'nin kayak merkezlerine göre çok daha sakin.

FREİBURG İM BREİSGAU, ALMANYA

Hem Gotik mimarisi hem de muhteşem doğasıyla dikkat çeken Freiburg im Breisgau, seyahat rotanıza eklemeniz gereken bir başka lokasyon. Bu şehirde çok keyifli doğa yürüyüşleri yapabilir bir yandan da şehir hayatının nimetlerinden yararlanabilirsiniz. El değmemiş doğası ve eğlenceli gece hayatıyla Freiburg im Breisgau, sizi bekliyor!

AZORES, PORTEKİZ

Lizbon'dan iki saatlik bir uçuşla gidebileceğiniz bu adalar, kendinizi Lost'taymış gibi hissetmenizi sağlayacak! Dilerseniz el değmemiş ormanlarda yürüyüşe çıkabilir dilerseniz plajda uzanıp bu huzurlu ortamın tadını çıkartabilirsiniz.

DURMİTOR MİLLİ PARKI, MONTENEGRO

Rafting, kayak ya da dağ yürüyüşü gibi birçok doğa sporu yapabileceğiniz Durmitor Milli Parkı, Avrupa'daki diğer milli parklara göre oldukça sakin. Doğa severlerin rotasına mutlaka eklemesi gereken duraklardan biri!