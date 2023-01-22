Modda Bulvar’dan sabit faiz kampanyası

Bornova Kamil Tunca Bulvarı üzerinde yükselen Modda Bulvar, uyguladığı 0.99'luk sabit faiz kampanyasıyla konut sahibi olmak isteyenlerin ilgisini görüyor. İlk etap satışının yüzde 95'inin tamamlandığı ve yaşamın başlamak üzere olduğu Modda Bulvar'da yatırım fırsatları son kalan dairelerde devam ediyor; konut sahipleri hemen tapu avantajını da yaşıyor.

Modda Bulvar projesi hakkında bilgi veren Satış ve Pazarlama Yöneticisi Cem Tekoral "2023 yılına hızlı bir başlangıç yaparak 0,99'luk uygun sabit faiz kampanyasıyla konut sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyoruz. Modda Bulvar cazip fiyat seçenekleri, ulaşım olanakları, sosyal donatıları ve ticari alanlarıyla talep görüyor. Birinci Etap 2 Blokta 326 dairenin teslimatı bitti. Toplam 5 blok 1050 konuttan oluşan projenin ilk etabı ise yüzde 95 oranında satıldı. Modda Bulvar projesi bünyesinde yer alan işletmelerle resmi görüşmeler de devam ediyor. Banka, cafe, restoran, kozmetik, mobilya ve diğer ihtiyaçlara yönelik kurumsal markaların bir arada hizmet verecek. Bölge yeni bir yaşam merkezine kavuşacak" diye konuştu.

DEPREME DAYANIKLI

Sign of The City Premium 2018 En İyi Karma Kullanım kategorisinde 'Premium Proje' seçilen Modda Bulvar projesinin bölgeye değer katacağını dile getiren Cem Tekoral şu bilgileri verdi: "Modda Bulvar sağlam altyapısı, modern inşaat teknikleri ve kullanılan malzeme kalitesiyle depreme dayanıklı şekilde inşa edildi" dedi.

ULAŞIM OLANAKLARI

Proje, yapımı devam eden Buca - Bornova Uçan Yol tüm çevre yolu bağlantılarına yakın konumuyla ulaşımda sağladığı avantajla da bir adım öne çıkıyor. Mevcut İzmir Otogarı Hafif Raylı Sistem ve Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları ile güçlendirilecek. İzmir'in kesişme noktası olarak konumlandırılan Modda Bulvar, İstanbul - Ankara otoban bağlantısına 1 km, Yaşar Üniversitesi'ne 2 km, Ege Üniversitesi'ne 4 km, Alsancak'a 5 km'lik mesafede olup şehrin tam merkezinde yeni metro hattının hemen önünden geçmesi her noktaya kolay ulaşımıyla ayrıcalıklı hayatı birlikte sunuyor.