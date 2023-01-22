Saç kreminizi evde kendiniz yapın

BOYALI VE YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN SAÇ KREMİ

MALZEMELER: ■ 1 çay bardağı ayran ■ 1 çay bardağı zeytinyağı ■ 1 kaşık gül yağı ■ 1 kaşık bal ■ Un

UYGULAMA: Çok kuruyan saçlar için oldukça etkili olan saç kremi tarifini uygulamak için bir teflon tava alın ve ocağın başına geçin.Tava içinde ayran, zeytinyağı ve balı Birkaç dakika ısıtın. Kaynatmadan ocaktan alın. İlk sıcaklığının geçmesi için bekleyin. Şimdi karışıma biraz un ekleyin ve krem kıvamını alana kadar çırpın. Kıvam alan saç kreminizin içine gül yağını ilave edin. Hazırladığınız bu kremi, duş almadan önce saçlarınıza uygulayın ve 20 dakika sonra saçlarınızı ılık suyla durulayın. Ardından şampuanla saçlarınızı yıkayarak kişisel bakımınıza devam edebilirsiniz. Önerdiğimiz saç kremi, boyadan ve yüksek ısıdan çok yorulan saçları kısa sürede iyileştirecek niteliktedir. Düzenli uygulama önerilir.

SERTLEŞMİŞ KURU SAÇLAR İÇİN KREM

MALZEMELER:

■ 1 yumurta sarısı ■ 3 çay kaşığı ceviz yağı ■ 3 çay kaşığı pul biber ■ 3 çay kaşığı keten tohumu yağı UYGULAMA: Tüm malzemeleri bir kap içinde karıştırın ve birbiri içinde erimesini sağlayın. Hazırladığınız bu krem sayesinde, saç kökleri uyarılacak ve saçlarınızın kurumasına engel olacaksınız. Kuru saç köklerini nemlendiren kolay saç kremini düzenli şekilde uygulamanız önerilir. Bu saç kremini saçınızda 15 dakika kadar bekletmeniz gerekir. Dilerseniz her duştan önce deneyebilirsiniz. Haftada 3 defa uygulama sonucunda saçlarınızdaki sertlik ve solgun görünüm ortadan kalkacaktır.

BESLEYİP GÜÇLENDİREN TARİF

MALZEMELER:■ 1 yemek kaşığı katı Hindistan cevizi yağı ■ 1 yemek kaşığı bal ■ 1 yemek kaşığı doğal elma sirkesi

UYGULAMA: Son günlerde saçlarınızın kuruduğunu ve tararken zorlandığınızı düşünüyorsanız; mutlaka bu kremi denemelisiniz. Tüm malzemeleri derin bir kap içinde çatalla karıştırın. Eğer Hindistan cevizi yağınız katı kıvamda olursa; uygulama daha kolay olacaktır. Duşa girmeden önce saçlarınıza bu kremi sürün ve 15 dakika kadar saçlarınızda dinlenmesi için bekleyin. Ardından duş esnasında saçlarınızdan kremi akıtarak temizleyin ve şampuan uygulamasına geçin. Düzenli olarak saç kremi kullanırsanız; saçların beslenip daha da güçlenmesine yardım edebilirsiniz.

DÖKÜLEN SAÇLAR İÇİN

MALZEMELER: ■ 1 yemek kaşığı kakao yağı ■ 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ■ 1 yemek kaşığı zeytinyağı ■ 1 yemek kaşığı tatlı badem yağı ■ 1 yemek kaşığı Hint yağı ■ 1 yemek kaşığı jojoba yağı

UYGULAMA: Dökülen, kuru görünen ve saç diplerini yoran saçlar için mucizevi bir saç kremi tarifini hazırlamak için malzemeleri bir araya getirin. Öncelikle kakao yağını benmari usulü eritin. Eriyen kakao yağını diğer yağlarla beraber bir kapta karıştırın. Elde edilen bol vitaminli saç kremini, her duş öncesinde saçlarınıza sürün ve 15 dakika kadar saçlarınızın kremi çekmesi için bekleyin. Belirli aralıklarla önerdiğimiz bu saç kremini saçlarınıza uygulamaya özen göstermelisiniz. Saçlarınızın ihtiyaç duyduğu nem ve vitamin, doğal saç kremi sayesinde karşılanacaktır.

KOLAY TARAMA KREMİ

MALZEMELER: ■ 1 yumurta ■ 1 muz ■ 3 çay kaşığı bal ■ 3 çay kaşığı süt ■ 5 çay kaşığı zeytinyağı

UYGULAMA: Tüm saç tiplerine uygun olan bu saç kremi tarifini, evde saniyeler içinde hazırlayabilirsiniz. Öncelikle muzu derin bir kap içinde püre haline getirin. Dilerseniz tüm malzemeleri bir robotta çekebilirsiniz. Hazırlanan doğal ve etkili saç kremini duş öncesinde saçlarınıza masaj yaparak sürmelisiniz. Muz, bal, süt saçlarınızın daha yumuşak olması için saç kremi tarifinde yer almaktadır. Yumurta ve zeytinyağı ise yıpranmış saçlarınızın daha kolay taranması için saç kreminde etkin rol oynayacaktır. Bu saç kremini 15 dakika boyunca saçlarınızda bekletin ve ardından ılık suyla saçlarınızı temizleyip şampuanla saçlarınızı yıkayın.