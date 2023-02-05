En renkli kutlama

İZMİR'İN tanınan isimlerinden avukat Biriçim Didem Özkardeş, yeni yaşını kendi ailesinin ortağı olduğu Mövenpick Hotel İzmir'de düzenlenen renkli bir partiyle kutladı. Yaklaşık 70 kişinin yer aldığı ve çoğunluğu kadınlardan oluşan geceye, Özkardeş'in ailesi, yakın dostları ve cemiyet hayatından konuklar katıldı.

Partide DJ Cemal Erkaya'nın çaldığı nostaljik Türkçe şarkılarla eğlenceli saatler yaşayan partililer, süslü parti aksesuvarlarıyla objektiflere poz verdi. Kendisi, ailesi ve dostları için iyi dileklerde bulunup yaşgünü pastasını kestikten sonra konuşan Biriçim Didem Özkardeş, "Kıymetli dostlarım, bu gece burada olduğunuz için çok mutluyum. Birlikte sağlıkla ve mutlulukla yaş alalım, zorluklara beraber göğüs gerelim" dedi.

ERCAN AKGÜN