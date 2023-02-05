Pandemi sonrası ilk buluşma

TEMELİNDE sevgi, dostluk ve hoşgörü yatan, resmi bir statüsü olmamasına rağmen farklı mesleklerden kişileri 57 yıldır her çarşamba akşamı bir araya getiren Çarşamba Grubu, pandemi nedeniyle ara verdiği yıllık eşli buluşmasını yeniden düzenledi. 3 yıl aradan sonra ilk kez yapılan eşli buluşma, Kordon Otel'de gerçekleştirildi. Çok sayıda Çarşamba üyesinin eşleriyle birlikte katıldığı yemekli gecede, gazeteci Mehmet Kurt'un hazırladığı tarihi fotoğraflardan oluşan barkovizyon gösterisi ve Nedim Kılınç'ın topluluk için yaptığı bestesi beğeni topladı. Konuklara Gökçe Güzelaydın tarafından hazırlanan özel Çarşamba plaketlerinin verildiği organizasyonda, bir de günün anısına pasta kesildi. Çarşamba ekibi, gece boyu keyifli dakikalara imza attı.

ERCAN AKGÜN