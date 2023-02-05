Ünlülerin en ‘tatlı’ zaafları

CİNDY CRAWFORD (ÇİLEKLİ PAY)

TATLIDAN asla taviz vermeyen bir ünlü isim de, bir zamanların dünyada en sayılan modeli olarak kabul edilen Cindy Cawford... Podyumların kraliçesi ve birçok markanın reklam yüzü olan Cindy, mutfağa kendi girenlerden. Ve kendisinin yapmayı da yemeyi de en çok sevdiği tatlı ise çilekli pay...

MİRANDA KERR (MUZLU YULAFLI MUFFİN)

GÜZELLER güzeli Victoria Secret mankeni Miranda Kerr, elbette formuna en çok özen gösteren isimlerden... Ancak o da tatlı zafiyetini gizlemiyor ve kendine özgü tariflerinin başında 'muzlu yulaflı muffin' geliyor.

Bu ceviz katılarak yapılan hafif tatlı Miranda'yı en sıkkın anlarında bile mutlu ediyor.

SARAH JESSİCA PARKER (BROWNİ)

MARİE Claire için verdiği röportajda, çikolataya ve keklere adeta bağımlı olduğunu açıklayan güzel oyuncu Sarah Jessica Parker, "Tatlılar kaygı anlarında en iyi müttefikimizdir" diyor. Sarah, en sevdiği tarifi seçmek zorunda kalsaydı, şüphesiz kız kardeşinin yaptığı brownilerin favorisi olduğunu da ekliyor.

TAYLOR SWİFT (ÇİKOLATALI KURABİYE)

GÜZEL şarkıcının vücut ölçülerini korumasına rağmen, mutfağa sık sık girmeyi sevdiği kimse için bir sır değil. Özellikle klasik çikolatalı kurabiyeler ve kırmızı kadife aromasıyla yapılan kekler ünlü sanatçının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Taylor sesi ve fiziği kadar kendi üretimi kurabiyeleriyle övgü alıyor.

BRİTNEY SPEARS (ÇİKOLATALI DONDURMA)

DÜNYANIN en sıra dışı şarkıcılarından 'Pop Prensesi' Britney'in, dondurmaya ve özellikle çikolatalı olanlara karşı zaafı biliniyor. Sürekli beslenmesine kısıtlama getirmek zorunda kalan sahnelerin seksi yıldızı, çikolatalı dondurmanın kendisini canlandırdığını söylüyor. Bu yüzden elinden külah eksik olmuyor.

SOFİA VERGARA (LİMONLU TURTA)

SOFİA'NIN yüzünden eksik olmayan kahkaha patlamaları, asitlik ve tatlılığın mükemmel bir kombinasyonu olan en sevdiği tatlı limonlu turta ile mükemmel uyuşuyor. 2016 yılında Sofia'nın doğum gününü limon temalı bir parti ile kutladığını ve tercihinin limonlu turta tatlısı olduğunu unutmayalım.

BLAKE LİVELY (ERİTİLMİŞ ÇİKOLATALI KEK)

HAMUR işlerine düşkünlüğüyle nam salan ve mutfaktan çıkmayan ünlü oyuncunun favorisi eritilmiş çikolatalı kekler... Aslında tüm tatlıları çok seven Blake Lively ne zaman yeni lezzetler yaratmak için mutfağa girse, eşi ünlü artist Ryan Reynolds, ondan 'The Blakery' olarak söz ediyor.

DUA LİPA (ÇİKOLATALI GOFRET)

ÜÇ Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa, kariyerine modellik yaparak başladı ve oradan Warner Music Group ile anlaşarak şarkıcılığa atıldı. Güzel sanatçı yeteneğinin yanı sıra, başarısında güzelliğini korumaya da önem vermesine rağmen lezzetli çikolatalı gofretlerden hiç vazgeçmiyor.

GİNA RODRİGUEZ (KIRMIZI KADİFE PASTA)

'JANE The Virgin' programının kahramanı Gina Rodriguez, kırmızı kadife pastaların hayranı. Onun için bu tatlı öylesine vazgeçilmez ki, Altın Küre'yi kazandığında bile zaferini kırmızı kadife pastasıyla kutlamaktan başka bir şey düşünememiştir.

Bu zevkten büyük bir dilim almak onun en büyük zaafı...

ANGELİNA JOLİE (ÇİKOLATALI KEK)

KORUMAK zorunda olduğu vücut ölçüleri yüzünden, ideal kilosunun bile altına düşen Angelina, buna rağmen tatlı krizlerinde çikolatalı kekten vazgeçmiyor. Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen, üç Altın Küre ve bir Oscar sahibi yıldızı, birden çok çikolatalı kek yerken görenlerin sayısı az değil.

BÜLENT GÜRLÜK